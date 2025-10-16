Жиру хочет, чтобы Мбаппе побил его рекорд по голам за Францию: «Но надеюсь, что не слишком скоро – на ЧМ-2026. Он может достичь почти сотни»

Оливье Жиру хочет, чтобы Килиан Мбаппе побил его рекорд по голам на ЧМ-2026.

Жиру занимает первое место в списке лучших бомбардиров французской сборной (57 мячей). У форварда «Реала » 53 гола.

– Ваш рекорд по голам за сборную Франции держится почти три года. Думали ли вы, что он продержится так долго?

– Нет, не думал. Немного покритикую Марка Либбру, который в прошлом году сказал: «К Рождеству Мбаппе обгонит Жиру ». Но я все еще здесь, впереди.

– Значит, хотите встретить еще одно Рождество на первом месте?

– Да. Но потому, что хочу, чтобы Мбаппе обошел меня на следующем чемпионате мира.

– Насколько Мбаппе сможет оторваться от вас, когда побьет рекорд?

– Ему будет 27 лет, так что если он продержится еще пять-шесть лет с 10-12 матчами за сборную за сезон, он сможет достичь почти 100, думаю. Надеюсь, Килиан обгонит меня через несколько месяцев, но не слишком скоро, – со смехом сказал форвард «Лилля ».

