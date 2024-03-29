Майами (WTA). Александрова проиграла Коллинс, Рыбакина вышла в финал
Екатерина Александрова проиграла Даниэль Коллинс за выход в финал в Майами.
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Miami Open
Майами, США
19 – 31 марта 2024
WTA 1000
Призовой фонд – 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
- Дата проведения
- 28 марта, 22.10
- Дата проведения
- 29 марта, 04.05
позорна федерация тенниса России, которая списала Лену, предпочтя ей Блинкову, Тимофееву и других, чьи фамилии ни о чем не говорят..
ЗЫ как оказалось, хорошо, что списала.. личный тренер, финансовая поддержка Казахстана, как итог - Уимблдон-22, два мастерса и место в топ-5, о котором никто их нынешнего поколения российских теннисисток даже мечтать не может..
еще и Швентек грохнула за это надо автоматически в финал пропускать))