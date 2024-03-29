Майами (WTA). Александрова проиграла Коллинс, Рыбакина вышла в финал

Екатерина Александрова проиграла Даниэль Коллинс за выход в финал в Майами.

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Miami Open

Майами, США

19 – 31 марта 2024

WTA 1000

Призовой фонд – 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал