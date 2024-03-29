Майами (WTA). Александрова проиграла Коллинс, Рыбакина вышла в финал

Теги результаты WTA Виктория Азаренко Miami Open Даниэль Коллинс Екатерина Александрова Елена Рыбакина Теннис

Екатерина Александрова проиграла Даниэль Коллинс за выход в финал в Майами.

Сетка турнира здесь.

Miami Open

Майами, США

19 – 31 марта 2024

WTA 1000

Призовой фонд – 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан) Виктория Азаренко (Беларусь)
6:4|0:6|7:6
Дата проведения
28 марта, 22.10
Онлайн матча

 

Даниэль Коллинс (США) Екатерина Александрова (Россия)
6:3|6:2
Дата проведения
29 марта, 04.05
Онлайн матча

 

132 комментария
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Ответ Любитель_ФК
Комментарий удален пользователем
Лена живет в Москве, а Вика уже больше 10 лет в США.. и, что характерно, там жить и останется, ее ребенок уже американец по рождению..
позорна федерация тенниса России, которая списала Лену, предпочтя ей Блинкову, Тимофееву и других, чьи фамилии ни о чем не говорят..
ЗЫ как оказалось, хорошо, что списала.. личный тренер, финансовая поддержка Казахстана, как итог - Уимблдон-22, два мастерса и место в топ-5, о котором никто их нынешнего поколения российских теннисисток даже мечтать не может..
+37
-5
+32
Поразило, что Рыбакина в интервью все честно рассказала. Что после 0-3 просто готовилась к 3 сету. Что рассчитывала на новые мячи при подаче на матч, но Вика хорошо читала подачи. Искренняя! Не юлит!
+29
-2
+27
Ответ Любитель_ФК
Комментарий удален пользователем
Не несите чушь! Какая война? Какой сталин? Какие 30-ые годы? В России что ли нет натурализованных спортсменов? Все правильно сделала Рыбакина сменив гражданство! Не было бы сейчас у неё Уимблдона останься она в России. Когда её отец просил деньги у федерации тенниса России, ему отказали сделав ставку на других. А сейчас вам завидно что упустили такую спортсменку. Когда ей нужна была помощь, ей не помогли на родине. С чего она должна возвращаться? Полнейший бред!!! Лучше не пишите ничего!
+24
-1
+23
За Елену Рыбакину!
+24
-2
+22
Даже если Вика проиграет, все равно молодец. Поддерживает в таком возрасте отличную форму. Доказывает свою былую удаль, когда громила брата Сирену.
+15
-2
+13
Азаренко на переходе жареную картошку рубает и молоком запивает. Вот это я понимаю - патриотизм )))
+14
-1
+13
Ответ Александр Барков
Не хватило пороха у Вики, но все равно молодчина это самый крупный успех после родов.
Самый крупный был финал US Open после родов
+11
0
+11
Умница Рыбакина перетерпела/переждала вспышку Азаренко и затем хладнокровно додушила!
+15
-4
+11
Лена красавица!
+13
-3
+10
Ответ checker
Лена живет в Москве, а Вика уже больше 10 лет в США.. и, что характерно, там жить и останется, ее ребенок уже американец по рождению.. позорна федерация тенниса России, которая списала Лену, предпочтя ей Блинкову, Тимофееву и других, чьи фамилии ни о чем не говорят.. ЗЫ как оказалось, хорошо, что списала.. личный тренер, финансовая поддержка Казахстана, как итог - Уимблдон-22, два мастерса и место в топ-5, о котором никто их нынешнего поколения российских теннисисток даже мечтать не может..
Вообще-то 20 лет. И живёт во Флориде, т.е. практически играет дома. Но пропаганда работает, и поэтому "промыленным" не докажешь.
+9
-1
+8
Азаренко спасибо за качественную игру!
+10
-2
+8
Ответ Наглая Кайса
Комментарий скрыт
Не перебежчица, но картофель выращивает в Бока-Ратон🤔
+12
-5
+7
Не хватило пороха у Вики, но все равно молодчина это самый крупный успех после родов.
+8
-2
+6
С очень трудной, очень нужной Победой, Лена!!! Рыбакина лучшая!!!
+6
-1
+5
В этом полуфинале однозначно удачи и победы Елене Рыбакиной👌😎.
+14
-9
+5
Ответ Nikolay II
Комментарий скрыт
Посмотрите матч, там особо у Швентек не было выбора
+5
0
+5
Кстати, Швентек и Рыбакина (до этого матча) последние свои баранки получали от Касаткиной) Ига в Истбурне в 21-ом году, Елена в Сан-Хосе в 22-ом.
+8
-3
+5
Катя в итоге отдыхает меньше всех, еще и пару играла, выйдет в финал будет шикарно, если нет, то все равно крутая 😎
еще и Швентек грохнула за это надо автоматически в финал пропускать))
+10
-5
+5
Коллинс, конечно, просто машина на этом турнире. Только в стартовом матче проиграла первый сет Бернарде Пере, второй и третий взяла 6:1, 6:1 и дальше до финала всех разнесла считай без шансов. И на контрасте такой тяжёлый путь Рыбакиной, почти всё затяжные трёхсетовые матчи. Что делает финал весьма интригующим, вроде бы казахстанка номинальный фаворит, но...
+8
-3
+5
Было бы красиво если бы покидающая тур Коллинз взяла напоследок хоть какой-то приличный титул. Но жизнь редко красива)) Удачи сильнейшей, в общем.
+9
-4
+5
Рыбку с финалом!
+5
-1
+4
Катя 🥰✌️
+10
-6
+4
памперсы у Вики конечно знатные ) ещё и черного цвета )
+4
0
+4
Ответ ivan 07
Комментарий удален модератором
Я теннис люблю. А злобных фанатов не терплю. И не люблю, когда с такой злостью относятся к спортсменам. Теперь я уверен, кто ты...
+4
0
+4
Ответ Наглая Кайса
Комментарий скрыт
Что за дискриминация?? Мб Рыбакина это казашка рождённая в теле русской! Осознает себя казашкой. И нашла смелость, чтобы жить в гармонии с собой!
+5
-1
+4
Рыбакина так все спланировала во втором сете, чтобы подавать на матч новыми мячами! :)
+4
0
+4
И Рыбакина, и Азаренка в сейчас поисках лучшей формы.
+3
0
+3
Ответ Sawka-promakawka
Вот это Вика заряжена) боец
Сегодня Лёд потушил Пламя :)
+3
0
+3
Лене нужно тоже громко матюкнуться. А вдруг поможет)
+3
0
+3
что за девочка в боксе Елены? переживает...
+3
0
+3
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