  • Ташуев о Станковиче: «Вывести «Спартак» на новый уровень – это сделать его чемпионом, а 4-6-е места – это не то. Я занял 5-е место с «Ахматом», тогда какой это уровень?»
10

Ташуев о Станковиче: «Вывести «Спартак» на новый уровень – это сделать его чемпионом, а 4-6-е места – это не то. Я занял 5-е место с «Ахматом», тогда какой это уровень?»

Сергей Ташуев заявил, что Деян Станкович не вывел «Спартак» на новый уровень.

Главный тренер «Спартака» ранее высказался о негативном отношении к себе: «Я мишень, потому что иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности».

«Станкович скоро будет уже именем нарицательным. Когда его только назначили, я говорил, что он работал в определенных клубах и не показывал высокий уровень. В «Ференцвароше» специалист мало-мальски хорошего уровня станет чемпионом в любом случае. Тогда я спрогнозировал и сказал, что «Спартак», по-моему, ошибается в очередной раз.

Ясно, что к Деяну пристальное внимание и спрос намного выше, и это нормальное явление, когда ты работаешь в клубе, который считается элитным в стране. А то что он сказал, это надуманные вещи. В средних клубах на любого специалиста большое давление, а тут тем более.

Вывести «Спартак» на новый уровень – это сделать их чемпионами страны, а 4-6-е места – это однозначно не новый уровень. Это даже не обсуждается. Я занял 5-е место с «Ахматом», тогда какой это уровень?» – заявил бывший тренер клубов Мир РПЛ.

Ташуев готов возглавить «Спартак»: «У меня 4 победы и 4 ничьих в 8 матчах с ними. Еще со времен Петра Первого идет преклонение перед заграницей, поэтому к нам и идет много иностранцев»

Готов к отставке, весь негатив – потому что иностранец. Что наговорил Станкович в Сербии о «Спартаке»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
