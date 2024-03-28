НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Торонто», «Каролина» примет «Детройт», «Рейнджерс» против «Колорадо»
«Вашингтон» в гостях встретится с «Торонто» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» сыграют с «Колорадо», «Флорида» против «Айлендерс», «Миннесота» – «Сан-Хосе», «Ванкувер» будет противостоять «Далласу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 марта, 02.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 29 марта, 02.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 29 марта, 02.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 29 марта, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 29 марта, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 29 марта, 02.30, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 29 марта, 03.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 29 марта, 03.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 29 марта, 03.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 29 марта, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 29 марта, 04.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 29 марта, 05.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 29 марта, 05.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 29 марта, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
По сезонам : За 8 сезонов Овечкин забил 371 шайбу за 601 игру( 0.617), сделал 364 передачи, имел 735 очков ( 1.222).
Мэттьюс (идёт 8-й сезон, осталось 11 матчей), 358 шайб в 551 игре (0.6497), 277 передач, 635 очков(1.152), у Остона - 13 шайб, - 87 передач и - 100 очков.
По возрасту : у Овечкина на 26 лет и 193 дня было 337 шайб, 338 передач , 675 очков.
У Мэттьюса + 21 шайба, - 61 передача, - 40 очков ( 11 игр в запасе).
За 8 сезонов Овечкин пропустил 21 игру : из за различных травм только 12 игр, 2 игры по семейным обстоятельствам ( срочно вылетел в Москву, где лежал смертельно больной 83-х летний дедушка) , 7 игр дисквалификации за грубую игру, 2 + 2 + 3, за первую двушку отделался без выплаты штрафа, за вторую был оштрафован на 232 645 долларов, за третью грубость выплатил 154 000 долларов в фонд экстренной медицинской помощи игрокам. Больше на сегодня дисквалификации за грубую игру не подвергался, всего пропустил 59 матчей.
Мэттьюс пропустил за неполные 8 сезонов 56 игр.
Чтобы идли в графике Александра Овечкина, Остону Мэттьюсу нужно забивать в каждом из 12 сезонов (до 39 лет) по 40.8 шайб в сезоне.
В гостях с" Торонто" признавался 5 раз первой звездой и 5 раз второй.
23 - ю(668 - ю) 29.10.2019, в равных составах 5*5 с передачи Ти Джея Оши.
24 - ю(669-ю) 29.10.2019 в овертайме, в большинстве 4*3, с передачи Дмитрия Орлова, победная шайба (108-я, ) 23 - шайба забитая в овертаймах, вторая в ворота "Торонто".
Овечкину забить, команде победить.
Ну с Ови три очка !!!
1416х0,6=849,6. Болеем за Ови и следим за его рекордами!
А до конца сезона надо забросить 8 шайб за 11 матчей, чтобы сохранить эту результативность.
Ждем от Ови 34 гола!
А лучше 35, чтобы превзойти Гартнера, он тоже играл за Вашингтон, у них по 14 таких сезонов по 35+ шайб.
Перед ПО отсыпаемся 💪🏻😎