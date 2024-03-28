НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Торонто», «Каролина» примет «Детройт», «Рейнджерс» против «Колорадо»

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«Вашингтон» в гостях встретится с «Торонто» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» сыграют с «Колорадо», «Флорида» против «Айлендерс», «Миннесота» – «Сан-Хосе», «Ванкувер» будет противостоять «Далласу».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Монреаль – Филадельфия
Дата проведения
29 марта, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Чикаго
Дата проведения
29 марта, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Айлендерс
Дата проведения
29 марта, 02.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Коламбус
Дата проведения
29 марта, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Вашингтон
Дата проведения
29 марта, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Детройт
Дата проведения
29 марта, 02.30, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Вегас
Дата проведения
29 марта, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Сан-Хосе
Дата проведения
29 марта, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Калгари
Дата проведения
29 марта, 03.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Рейнджерс
Дата проведения
29 марта, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Лос-Анджелес
Дата проведения
29 марта, 04.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Даллас
Дата проведения
29 марта, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Анахайм
Дата проведения
29 марта, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Нэшвилл
Дата проведения
29 марта, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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70 комментариев
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Прошло всего 8 дней от последней встречи "Вашингтона" и "Торонто" . Для чистоты сравнивания добавим передачи, очки и матчи.
По сезонам : За 8 сезонов Овечкин забил 371 шайбу за 601 игру( 0.617), сделал 364 передачи, имел 735 очков ( 1.222).
Мэттьюс (идёт 8-й сезон, осталось 11 матчей), 358 шайб в 551 игре (0.6497), 277 передач, 635 очков(1.152), у Остона - 13 шайб, - 87 передач и - 100 очков.
По возрасту : у Овечкина на 26 лет и 193 дня было 337 шайб, 338 передач , 675 очков.
У Мэттьюса + 21 шайба, - 61 передача, - 40 очков ( 11 игр в запасе).
За 8 сезонов Овечкин пропустил 21 игру : из за различных травм только 12 игр, 2 игры по семейным обстоятельствам ( срочно вылетел в Москву, где лежал смертельно больной 83-х летний дедушка) , 7 игр дисквалификации за грубую игру, 2 + 2 + 3, за первую двушку отделался без выплаты штрафа, за вторую был оштрафован на 232 645 долларов, за третью грубость выплатил 154 000 долларов в фонд экстренной медицинской помощи игрокам. Больше на сегодня дисквалификации за грубую игру не подвергался, всего пропустил 59 матчей.
Мэттьюс пропустил за неполные 8 сезонов 56 игр.
Чтобы идли в графике Александра Овечкина, Остону Мэттьюсу нужно забивать в каждом из 12 сезонов (до 39 лет) по 40.8 шайб в сезоне.
+12
-1
+11
В битве двух физруков болеем за Кэпс и Сашу. Мекс говорят может и не сыграть, приболел немного
+11
-2
+9
В гостях "Торонто" Овечкин забил 24 шайбы, 12 раз по одной шайбе, 3 дубля и 2 трюка со шляпой, в 28 матчах из 28 возможных, сделал 11 передач, + 2, "Вашингтон" произвёл 895 бросков из них Овечкин 147 бросков, у "Вашингтона" 13 побед, у "Торонто" 15 побед.
В гостях с" Торонто" признавался 5 раз первой звездой и 5 раз второй.
23 - ю(668 - ю) 29.10.2019, в равных составах 5*5 с передачи Ти Джея Оши.
24 - ю(669-ю) 29.10.2019 в овертайме, в большинстве 4*3, с передачи Дмитрия Орлова, победная шайба (108-я, ) 23 - шайба забитая в овертаймах, вторая в ворота "Торонто".
Овечкину забить, команде победить.
+10
-1
+9
Сегодня такая ситуация в таблице, что я готов даже Мэттьюсу дубль пожелать, но главное что б столичные забили больше…
Ну с Ови три очка !!!
+7
0
+7
Саня покажет усатому, кто тут снайпер.
+12
-7
+5
Шикарная вывеска Торонто-Вашингтон или ещё более крутая Мэттьюс- Овечкин! Выбираю любую на вкус! Удачи Столичным и её капитану особенно!👋🤞✌️
+6
-2
+4
Ответ Obracham 77
Саня покажет усатому, кто тут снайпер.
Надо забивать либо Торонто, либо Бостону. Везде подоплёка. Хочется конечно обоим, однако сезон сложный. Был бы высший класс
+4
0
+4
Ответ Dick Advocaat
Усатый спустит Саню на землю.
Или Саня спустит на Усатого. Тут как пойдёт.
+4
-1
+3
Вот это я понимаю тур. 14 матчей, обсуждают только один.
+2
0
+2
Много игр интересных сегодня. Традиционно топим за Овечкина, чтоб наконец хетриком порадовал. За Кузю конечно тоже, особенно учитывая, что он против Детроита сегодня может своим бывшим одноклубникам хорошо так помочь. Ну и за Тёму Панарина и за Малыча, короче за всех наших!
+4
-2
+2
Неплохие матчи, жаль я буду спать🤬
+2
0
+2
Ответ Андрей Арсентьев
Но пока именно Усатый претендует на роль главного «наследника» Саши на льду. Пастрняк забивает меньше, Лайне давно сдулся, Стэмкос отвалился в силу возраста, а других супер-форвардов пока не видно.
У Овечкина нет не предшественников не последователей. Слишком разные все эти персонажи
+2
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+2
Ответ Пинающий Достоинства
Да пока 500 не пробьёт прикидывать рано, но ваши сводки занимательны, спасибо
Пожалуйста. Плюс посмотрим ещё на один показатель, шайбы до 30 лет, тоже будет очень интересно. У Овечкина 475 шайб за 760 игр.
+1
0
+1
Ответ Sonnyanderson
Кот очнись. Мэттьюз и спустя 41 фамилию Овечкин. На данный момент
А было 28-5 под вопли немытого андронова, так что 59:26 это почти камбэк
+1
0
+1
Ответ Пинающий Достоинства
Если 5 сезонов забивать по 50, и 3 по 40, то оставшиеся 4 (с 35-39) по 27
Я специально не гадаю, как и сколько забивать по сезонам. Овечкин уже доиграл до 39 лет, Мэттьюс до 27. В следующем сезоне цифры будут меняться, мы же уже все дружно обсуждали, что рано делать устойчивые прогнозы. Работаем с существующими цифрами и смотрим, как будет. Особенное внимание к пропущенных матчам, уже на сегодня Остон за 8 сезонов (всего то без 3 игр) пропустил практически столько, сколько Александр за 19 сезонов это факт, дальше гадать нет смысла. Просто рано.
+1
0
+1
Ответ hhlg
В битве двух физруков болеем за Кэпс и Сашу. Мекс говорят может и не сыграть, приболел немного
Решил усилить таронту своим отсутствием. Помнится без него пецбург принял 0:7
+3
-2
+1
Ответ Андрей Арсентьев
Но пока именно Усатый претендует на роль главного «наследника» Саши на льду. Пастрняк забивает меньше, Лайне давно сдулся, Стэмкос отвалился в силу возраста, а других супер-форвардов пока не видно.
Как вы не поймёте, что речь о преемнике можно вести как минимум после 600 шайб)
+1
0
+1
Ответ Андрей Арсентьев
Но пока именно Усатый претендует на роль главного «наследника» Саши на льду. Пастрняк забивает меньше, Лайне давно сдулся, Стэмкос отвалился в силу возраста, а других супер-форвардов пока не видно.
Топ - 5 снайперов, на данный момент: Овечкин, Пастрняк, Мэтьюс, Маккиннон, Капризов.
+1
0
+1
Сане Хет-трик!
+2
-1
+1
Ответ Jurijs isajevs
Если за Кэпс из корыстных побуждений, то, логичнее, против Лётчиков, Островов и Детройта.
Тампа пока себя более-менее обезопасила, а там уже спина Торонто виднеется. И если Листья продолжат стагнировать, то всё будет в руках самих Лайтнинг, и о преследователях можно будет не думать) Так что пускай поупираются))
+1
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Ответ curdboy
Сегодня на востоке в ПО могут выйти: Флорида аж тремя разными способами (либо выигрывают Островов любым способом, либо Детройт проигрывает Ураганам в основное, либо Пантеры берут одно очко и просиходит одно из двух: Детройт сливается любым макаром Каролине или Филадельфия влетает Монреалю в основное) Каролина выходит, если либо выигрывает Детройт любым способом, либо берёт одно очко и одновременно Лётчики влетают Канадиенс в основное Ну и Бостон может тоже сегодня выйти, если либо Детройт проигрывает не важно как, либо Филадельфия проигрывает Монреалю в основное. Поэтому для поддержания интриги сегодня за Лётчиков, Островов и Детройт. И за Кэпс из корыстных побуждений)))
Если за Кэпс из корыстных побуждений, то, логичнее, против Лётчиков, Островов и Детройта.
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Если Ови забросит 2 шайбы в этом матче, то достигнет 850! Вернётся в карьерный график 0.6 шайб за матч, в 5ти матчах три шайбы!
1416х0,6=849,6. Болеем за Ови и следим за его рекордами!
А до конца сезона надо забросить 8 шайб за 11 матчей, чтобы сохранить эту результативность.
Ждем от Ови 34 гола!
А лучше 35, чтобы превзойти Гартнера, он тоже играл за Вашингтон, у них по 14 таких сезонов по 35+ шайб.
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Ответ Беня_Финитас
ну почему ? иногда весело . https://www.youtube.com/watch?v=ANqwP-r5PSI
Веселого мало. )
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Ответ Великий Кукурузо
Неплохие матчи, жаль я буду спать🤬
Ох, как я тебя понимаю)
Перед ПО отсыпаемся 💪🏻😎
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Ответ curdboy
Тампа пока себя более-менее обезопасила, а там уже спина Торонто виднеется. И если Листья продолжат стагнировать, то всё будет в руках самих Лайтнинг, и о преследователях можно будет не думать) Так что пускай поупираются))
и какая разница - упираться или нет ? всё равно с Торонто опять играть в плов . за преимущество площадки лёд рогами рыть перед пловом - такое себе занятие .
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Ответ Sonnyanderson
Кот очнись. Мэттьюз и спустя 41 фамилию Овечкин. На данный момент
Ты представь сколько бы Овечкин забил с Марнером и Ньюлой, и сколько у Мэтьюса было бы с Лампьером и Макмайклом).
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Ответ Direct free kick
А было 28-5 под вопли немытого андронова, так что 59:26 это почти камбэк
Комментарий удален модератором
Ответ Андрей Арсентьев
Меня впечатляет результативность Мэттьюса. 358 шайб - это уже хороший плацдарм для штурма самых высоких мест. А ведь ему всего 26.
Считай 27…. Он с сентября
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Ответ DarmoeD
Надежда на плов не умерла?
Флорида же как-то зашла в прошлом году в плов , какими-то чудесами . Сейчас не все от нас зависит , нужна помощь извне . Да и какие-то светлые пятна проступать начали - отличная форма Нико и Тимохи , Джек последние пару игр чуть похож стал на себя самого и вратари тащить начали . до последнего , я уже объявлял - до математического последнего !
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Ответ Беня_Финитас
ну почему ? иногда весело . https://www.youtube.com/watch?v=ANqwP-r5PSI
спасибо. посмеялся от души. жаль могу только 1 плюс поставить)))
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