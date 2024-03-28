НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Торонто», «Каролина» примет «Детройт», «Рейнджерс» против «Колорадо»

«Вашингтон» в гостях встретится с «Торонто» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» сыграют с «Колорадо», «Флорида» против «Айлендерс», «Миннесота» – «Сан-Хосе», «Ванкувер» будет противостоять «Далласу».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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