Юртаев о СКА и судьях: «Хватит ныть! Странно, что Путину опять не написали. Весь сезон ныли: лед плохой, календарь, судьи. Как будто чемпионат по нытью и собирались наныть себе кубок»

Теги СКА Автомобилист судьи Владимир Путин Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина календарь Никита Серебряков Андрей Юртаев Наталья Кларк Арсений Грицюк Хоккей

Андрей Юртаев назвал «нытьем» заявления СКА о судействе.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда. После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.

– Какая была твоя первая реакция на все это? – спросил журналист Павел Лысенков.

– Разочарование, если говорить именно про Медведева, потому что давайте называть вещи своими именами: вы проиграли не из-за судейства.

А потом вы выходите и Медведев туда, сюда, какие-то письма Гашеку, ладно, Гашеку он не писал... Странно, что Путину опять не написали в этот раз, чтобы он оценил эпизод с Серебряковым (ветераны СКА писали письмо президенту РФ по поводу судейства во время регулярного чемпионата Фонбет КХЛ – Sports). Ну слушайте, займитесь делом, хватит ныть!

Здесь я согласен с Натальей Кларк.

– А что она сказала?

– Вот ЦСКА вылетел – оправдывался? «Ак Барс» вылетел, тоже плохой сезон – оправдывался?

– Ну там не таких спорных моментов как с Грицюком, Серебряковым.

– Или на них никто не обращал внимания. Давайте пересмотрим сейчас эти серии – наверняка там что-то найдем.

Ну ладно плей-офф, но СКА ведь ныл весь сезон: лед плохой, календарь плохой, судьи через матч плохие, когда СКА проигрывал. И вот просто как будто не чемпионат у нас по хоккею, а чемпионат по нытью.

Ну это не чемпионское поведение. Вы не станете чемпионами, если так себя ведете. Хоть один чемпион наныл себе кубок, как СКА как будто бы собирался это сделать?

У меня разочарование – что и Медведев тоже поддался этому настроению и все начал валить на судей, – сказал комментатор Юртаев.

«Нонсенс», «Предвзятость», цитата из Сталина. Босс СКА разнес судей после вылета – за что?
 

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42 комментария
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красава !
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Сейчас его иноагентом признают.
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Больше Юртаев не будет работать на матчах СКА. Шутка конечно, но кто его знает
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Йозе Марина побежал жаловаться вождю
+21
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+20
Юртаев, береги себя..
+22
-2
+20
В Питере ныть 😭
+20
-2
+18
Ответ Stefen
Больше Юртаев не будет работать на матчах СКА. Шутка конечно, но кто его знает
Ладно если только на матчах СКА...
+11
-1
+10
По делу сказанул.
+11
-1
+10
Любой адекватный болельщик поддержит на 100% эти слова! Роман, Вы не тренер! Вы даже не игрок Ночной лиги. Займитесь чем-то другим.
+9
-1
+8
База.
+13
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+7
Не удивлен, что ромкины болельщики ниже не знают Юртаева)
+7
-1
+6
Сижу в шоке, не знаю, что сказать... Чем-то давно забытым повеело... Слово бы вспомнить, как же оно... О! Правда!
+6
0
+6
Ждём интервью от питерских, в духе "Пусть вначале комментировать научиться или 800 матчей изучит, или ему там сверху вообще ничего не видно"
+7
-1
+6
Андрюха мужик! Жаль, конечно, этого добряка.
+7
-2
+5
Юртаев как боженька смолвил.
+7
-2
+5
Кто такой Юртаев? Удивительно вменяемый чувак. И смелый!
+6
-1
+5
Завтра Андрея заставят извиняться. Красава, все четко сказал
+4
0
+4
Вот мужик молодец!
+3
0
+3
Завтра признают инагентом
+3
0
+3
Наныть кубок ))) красиво) все же знают другое похожее слово )
+4
-1
+3
Молодец, Юртаев, только теперь новое место работы искать придётся, если не новую профессию и это не стёб, а реалии, которые создали такие медведевы и их хозяева
+3
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+3
Ответ Сергей 12
Комментарий скрыт
Вам сложно в гугл забить такую же фразу?
+3
0
+3
Умница. Молодец !!!! Побольше бы таких правдорубов !!!! Хоккейный Карпин !!!
+3
0
+3
Ротенберга в завхозы
+2
0
+2
Середняк пробил дно своим нытьем. Комментатор прав на 100%.
+2
0
+2
Так и есть. Оправдания удел слабых
+3
-1
+2
Не, ну он явно под малиной!)
+1
0
+1
Как болельщик СКА соглашусь полностью, но чисто по человечески, господин Юртаев наверное не совсем понимает, что этот его "крик души" может выйти ему боком...
+3
-2
+1
Совсем близко до иноагента.
И это не шутка.
+2
-1
+1
Про синяки и шрамы на всю жизнь не забудьте напомнить!
И самолётные ноги!
+2
-1
+1
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