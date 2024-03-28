Юртаев о СКА и судьях: «Хватит ныть! Странно, что Путину опять не написали. Весь сезон ныли: лед плохой, календарь, судьи. Как будто чемпионат по нытью и собирались наныть себе кубок»
Андрей Юртаев назвал «нытьем» заявления СКА о судействе.
Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда. После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.
– Какая была твоя первая реакция на все это? – спросил журналист Павел Лысенков.
– Разочарование, если говорить именно про Медведева, потому что давайте называть вещи своими именами: вы проиграли не из-за судейства.
А потом вы выходите и Медведев туда, сюда, какие-то письма Гашеку, ладно, Гашеку он не писал... Странно, что Путину опять не написали в этот раз, чтобы он оценил эпизод с Серебряковым (ветераны СКА писали письмо президенту РФ по поводу судейства во время регулярного чемпионата Фонбет КХЛ – Sports). Ну слушайте, займитесь делом, хватит ныть!
Здесь я согласен с Натальей Кларк.
– А что она сказала?
– Вот ЦСКА вылетел – оправдывался? «Ак Барс» вылетел, тоже плохой сезон – оправдывался?
– Ну там не таких спорных моментов как с Грицюком, Серебряковым.
– Или на них никто не обращал внимания. Давайте пересмотрим сейчас эти серии – наверняка там что-то найдем.
Ну ладно плей-офф, но СКА ведь ныл весь сезон: лед плохой, календарь плохой, судьи через матч плохие, когда СКА проигрывал. И вот просто как будто не чемпионат у нас по хоккею, а чемпионат по нытью.
Ну это не чемпионское поведение. Вы не станете чемпионами, если так себя ведете. Хоть один чемпион наныл себе кубок, как СКА как будто бы собирался это сделать?
У меня разочарование – что и Медведев тоже поддался этому настроению и все начал валить на судей, – сказал комментатор Юртаев.
«Нонсенс», «Предвзятость», цитата из Сталина. Босс СКА разнес судей после вылета – за что?
И это не шутка.
И самолётные ноги!