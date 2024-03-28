Юртаев о СКА и судьях: «Хватит ныть! Странно, что Путину опять не написали. Весь сезон ныли: лед плохой, календарь, судьи. Как будто чемпионат по нытью и собирались наныть себе кубок»

Андрей Юртаев назвал «нытьем» заявления СКА о судействе.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв « » (1-4) в серии второго раунда. После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.

– Какая была твоя первая реакция на все это? – спросил журналист Павел Лысенков.



– Разочарование, если говорить именно про Медведева, потому что давайте называть вещи своими именами: вы проиграли не из-за судейства.

А потом вы выходите и Медведев туда, сюда, какие-то письма Гашеку, ладно, Гашеку он не писал... Странно, что опять не написали в этот раз, чтобы он оценил эпизод с Серебряковым (ветераны СКА писали письмо президенту РФ по поводу судейства во время регулярного чемпионата Фонбет КХЛ – Sports). Ну слушайте, займитесь делом, хватит ныть!

Здесь я согласен с Натальей Кларк.

– А что она сказала?

– Вот ЦСКА вылетел – оправдывался? «Ак Барс» вылетел, тоже плохой сезон – оправдывался?

– Ну там не таких спорных моментов как с , .

– Или на них никто не обращал внимания. Давайте пересмотрим сейчас эти серии – наверняка там что-то найдем.

Ну ладно плей-офф, но СКА ведь ныл весь сезон: лед плохой, календарь плохой, судьи через матч плохие, когда СКА проигрывал. И вот просто как будто не чемпионат у нас по хоккею, а чемпионат по нытью.

Ну это не чемпионское поведение. Вы не станете чемпионами, если так себя ведете. Хоть один чемпион наныл себе кубок, как СКА как будто бы собирался это сделать?

У меня разочарование – что и Медведев тоже поддался этому настроению и все начал валить на судей, – сказал комментатор .

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