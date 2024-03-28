Сергей Павлович проведет бой против Александра Волкова на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии

Павлович и Волков подерутся на турнире UFC в Саудовской Аравии.

Информацию подтвердил президент UFC Дана Уайт. Бой станет соглавным событием турнира в Эр-Рияде, который состоится 22 июня.

Ранее сообщалось, что соперником станет Жаилтон Алмейда.

Последний раз Сергей Павлович проиграл Тому Аспиналлу нокаутом в бою за временный пояс в тяжелом весе. Он третий номер тяжелого дивизиона.

Волков идет на серии из трех побед. Он занимает шестой место в рейтинге тяжеловесов.

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