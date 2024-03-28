Сергей Павлович проведет бой против Александра Волкова на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Павлович и Волков подерутся на турнире UFC в Саудовской Аравии.

Информацию подтвердил президент UFC Дана Уайт. Бой станет соглавным событием турнира в Эр-Рияде, который состоится 22 июня.

Ранее сообщалось, что соперником Александра Волкова станет Жаилтон Алмейда.

Последний раз Сергей Павлович проиграл Тому Аспиналлу нокаутом в бою за временный пояс в тяжелом весе. Он третий номер тяжелого дивизиона.

Волков идет на серии из трех побед. Он занимает шестой место в рейтинге тяжеловесов.

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Опрос

Павлович vs Волков. Кто победит в бою двух российских тяжей?
77 голосов
Павлович
60%
Сергей Павлович
Волков
35%
Александр Волков
Ничья
5%
Том Аспиналл

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24 комментария
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Жаль что так рано им бой объявили, хотелось бы что бы за титул между собой дрались.
+11
-1
+10
Ответ realsila
Там Чимаев возглавил кард против Уитакера, опаздываете
Вся Россия за Роберта ?
+12
-4
+8
Ответ Тигран Мец
Стойте,не деритесь. Вы же братья…
А американцы друг с другом не дерутся, или бразилы?
+6
0
+6
Не удивлюсь если Волков затащит в поздние раунды, и там задушит либо по очкам выиграет
+5
0
+5
Там Чимаев возглавил кард против Уитакера, опаздываете
+5
-2
+3
Ответ Мадина Уйгурова
Вся Россия за Роберта ?
Думаю, не только Россия, но и, как минимум, еще и Израиль
+4
-1
+3
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий скрыт
я тебя огорчу, в бою будет нокаут, лешка унизит илюшку и Родина тут не причем
+3
-1
+2
Ну других вариантов у них особо и не было
+1
0
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Ну я бы назвал Павловича безусловным фаворитом, с одной стороны, но с другой стороны выходит после поражения тяжелым нокаутом, в общем непростой бой
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Ответ Мадина Уйгурова
Вся Россия за Роберта ?
85%
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Зуб даю, россиянин победит
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Если Волков выживет в первых двух раундах то заберёт бой!
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Ответ AshAsh
я тебя огорчу, в бою будет нокаут, лешка унизит илюшку и Родина тут не причем
Посмотрите как братья Емельяненко дрались друг против друга. Младший уступал Старшему. Так и здесь будет.
+1
-1
0
Ответ Мадина Уйгурова
Вся Россия за Роберта ?
🤣🤣
0
0
0
Ответ realsila
Там Чимаев возглавил кард против Уитакера, опаздываете
где вы так быстро новости находите? что нужно мониторить?
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этот бой был неизбежен, мало нормальных тяжей в юфс
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Ответ Герман Сергеевич
где вы так быстро новости находите? что нужно мониторить?
2 часа это быстро?
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Ответ Мадина Уйгурова
Вся Россия за Роберта ?
Предлагаешь за шведа? ☺️
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Ответ Tsamourlidis_mufc
За какой титул? Они оба не претенденты на него, если только не стечение обстоятельств. Волков не дошел, а Аспинэлл наглядно показал, какая разница между бойцом чемпионского калибра и претендентом Павловичем.
Неудачные бои у всех бывают, ничего особого Аспинэлл не показал. Ну а про разницу между чемпионом и претендентом - совсем смешно. Учитывая, что до этого Аспинэлл отлетел от Блейдса за 15 секунд, а Павлович отправил его в нокаут за минуту)
+1
-1
0
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