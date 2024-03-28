РПЛ перечислит по миллиону рублей за каждый гол в 22-м туре на помощь семьям пострадавших и погибших в «Крокусе»
РПЛ направит деньги пострадавшим от теракта в «Крокусе».
Лига совместно с генеральным партнером, букмекерской компанией Winline, перечислят средства для помощи семьям погибших и пострадавших от теракта в «Крокусе».
Количество мячей, забитых в 22-м туре Мир РПЛ, будет умножено на миллион рублей.
Итоговая сумма будет направлена в Российский красный крест.
Вечером 22 марта преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар. По последним данным СК, в результате теракта погибли 140 человек, среди которых есть дети.