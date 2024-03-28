Рангник – главный кандидат «Баварии» на случай отказа Алонсо. Клуб исключил Моуринью и Конте из списка

Теги Бавария Байер Жозе Моуринью Хаби Алонсо бундеслига Германия сборная Австрии по футболу Зинедин Зидан Антонио Конте Ральф Рангник Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Ральф Рангник может возглавить «Баварию».

Мюнхенский клуб рассматривает кандидатуру 65-летнего специалиста в качестве главной альтернативы Хаби Алонсо, сообщает журналист Kicker Георг Хольцнер. В данный момент Рангник возглавляет сборную Австрии. 

В «Баварии» ожидают, что Алонсо примет решение относительно своего будущего в ближайшие 4 недели. 

Отмечается, что руководство мюнхенцев уже исключило Антонио Конте и Жозе Моуринью из списка возможных преемников Томаса Тухеля. Варианты с назначением Зинедина Зидана и возвращением Юлиана Нагельсманна серьезно не рассматривались. 

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70 комментариев
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Да как, блин, он это делает?
+190
-10
+180
Ну ладно навешать лапши руководству Локо. Ну как-то можно понять, хотя и с трудом, пересидеть несколько месяцев в кризисном МЮ. Но развести Баварию, прожженых и дотошных немцев - ну это Остап Бендер от футбола!
+94
-10
+84
Бред какой то. Он что слово заветное знает?! Ничего за последние 20 лет не показал как тренер а ему то МЮ, то Бавария
+52
-4
+48
Ответ Ебздрогыч
Да как, блин, он это делает?
Прошел школу рфпл-теперь нарасхват.
+47
-2
+45
😄 Рангник и ЧупоМотинг. Как вы это делаете? 🤣🤣
+26
-3
+23
Ответ Ебздрогыч
Ну ладно навешать лапши руководству Локо. Ну как-то можно понять, хотя и с трудом, пересидеть несколько месяцев в кризисном МЮ. Но развести Баварию, прожженых и дотошных немцев - ну это Остап Бендер от футбола!
Ну там только один вариант у него на переговорах был- зачем вам переплачивать кому то за победы в Бундеслиге и неудачах в ЛЧ, если можно за тоже самое недоплачивать мне?..)
+21
-2
+19
Доказано - Рангник прямой потомок барона Мюнхаузена.
+18
-2
+16
Локо кузница кадров.
+10
-1
+9
Ответ Михо
Бред какой то. Он что слово заветное знает?! Ничего за последние 20 лет не показал как тренер а ему то МЮ, то Бавария
Локомотив)
+11
-2
+9
Моуринью что зря немецкий язык учит, имейте совесть там...
+9
-1
+8
Ответ mrbt928d9j
шило на мыло менять собрались
Шило на обмылок
+6
0
+6
Ответ Ебздрогыч
Да как, блин, он это делает?
И Цорна в помощники😆
+6
0
+6
Ответ Ебздрогыч
Да как, блин, он это делает?
Ну он сильный футбольный теоретик, в чем он превосходит непосредственно собственные тренерские результаты. Такой немецкий Бьелса в этом смысле.
+8
-2
+6
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Доказано - Рангник прямой потомок барона Мюнхаузена.
И Остапа Бендера
+6
-1
+5
В чем феномен Рангника? То в мю позовут. То Баварию
+5
-1
+4
А потом Тен Хага сразу)
+4
-1
+3
Ответ Ебздрогыч
Ну ладно навешать лапши руководству Локо. Ну как-то можно понять, хотя и с трудом, пересидеть несколько месяцев в кризисном МЮ. Но развести Баварию, прожженых и дотошных немцев - ну это Остап Бендер от футбола!
Распил изобрели в Германии, а не в Локо
+4
-2
+2
Ответ Ебздрогыч
Да как, блин, он это делает?
Реально 😁
Руководить командой не его профессия..(
+5
-3
+2
Как ему удаётся такую увесистую лапшу грузить руководству клубов ?
+3
-1
+2
Значит, получается Жозе в Баварии не будет.
Ну что же. Теперь может отправляться в СКА чтобы стать помощником у Йозе.
+3
-1
+2
Где Феликс Магат?)
+2
0
+2
Ранник - это фейл покруче Тухлого будет. У Боруськи есть шанс.
+5
-3
+2
Ответ Михо
Бред какой то. Он что слово заветное знает?! Ничего за последние 20 лет не показал как тренер а ему то МЮ, то Бавария
в смысле ничего не добился за последние 20 лет? достаточно ведь хотя бы википедию открыть, чтобы убедиться, что это неправда.
+3
-1
+2
Ответ Михо
Бред какой то. Он что слово заветное знает?! Ничего за последние 20 лет не показал как тренер а ему то МЮ, то Бавария
Скорее кейс с видосами из Порнхаба.
+3
-1
+2
Ответ Aleksandr Alferov
В чем феномен Рангника? То в мю позовут. То Баварию
Ну попробуй загуглить. Столько остроумия в комментах, но все словно забыли о его вкладе в футбол
+2
0
+2
Хоттабыч, старик, что ты творишь, прекращай!
+2
0
+2
Прям таки Ральф заговоренный, если действительно возглавит Баварию, то без мистики точно не обошлось.😉😁😄
+1
0
+1
Рангник похоронит Баварию. Так им и надо. Слишком долго сидели на вершине. Придут в упадок,как Римская Империя.
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Да как, блин, он это делает?
доплачивает)
+1
0
+1
Есть список тех, кто в это верит?
+2
-1
+1
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