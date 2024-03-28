Рангник – главный кандидат «Баварии» на случай отказа Алонсо. Клуб исключил Моуринью и Конте из списка

Ральф Рангник может возглавить «Баварию».

Мюнхенский клуб рассматривает кандидатуру 65-летнего специалиста в качестве главной альтернативы , сообщает журналист Kicker Георг Хольцнер. В данный момент возглавляет сборную Австрии.

В «Баварии» ожидают, что Алонсо примет решение относительно своего будущего в ближайшие 4 недели.

Отмечается, что руководство мюнхенцев уже исключило и из списка возможных преемников . Варианты с назначением Зинедина Зидана и возвращением Юлиана Нагельсманна серьезно не рассматривались.