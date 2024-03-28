Рангник – главный кандидат «Баварии» на случай отказа Алонсо. Клуб исключил Моуринью и Конте из списка
Ральф Рангник может возглавить «Баварию».
Мюнхенский клуб рассматривает кандидатуру 65-летнего специалиста в качестве главной альтернативы Хаби Алонсо, сообщает журналист Kicker Георг Хольцнер. В данный момент Рангник возглавляет сборную Австрии.
В «Баварии» ожидают, что Алонсо примет решение относительно своего будущего в ближайшие 4 недели.
Отмечается, что руководство мюнхенцев уже исключило Антонио Конте и Жозе Моуринью из списка возможных преемников Томаса Тухеля. Варианты с назначением Зинедина Зидана и возвращением Юлиана Нагельсманна серьезно не рассматривались.
Руководить командой не его профессия..(
Ну что же. Теперь может отправляться в СКА чтобы стать помощником у Йозе.