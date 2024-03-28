Чемпионат России. Смешанная эстафета. Команды Пащенко, Логинова, Поршнева, Смольского, Серохвостова, Бажина выступят в гонке

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28 марта на чемпионате России по биатлону пройдет смешанная эстафета.

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Тюмень

Смешанная эстафета 

Начало – 9.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

1. ХМАО-Югра-1 (Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Алексей Вагин, Петр Пащенко)

2. Тюменская область-1 (Ксения Шнейдер, Ульяна Нигматуллина, Александр Поварницын, Александр Логинов)

3. ХМАО-Югра-2 (Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Дмитрий Иванов, Никита Поршнев)

4. Беларусь (Анна Сола, Динара Смольская, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский)

5. Московская область (Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов)

7. Красноярский край-1 (Наталья Гербулова, Екатерина Кулакова, Евгений Сидоров, Данил Мальцев) 

9. ЯНАО (Лариса Куклина, Валерия Каюмова, Виктор Плицев, Рустам Каюмов)

10. Новосибирская область (Анастасия Гришина, Евгения Буртасова, Роман Еремин, Даниил Серохвостов)

12. Тюменская область-2 (Анна Грухвина, Маргарита Болдырева, Вадим Истамгулов, Вячеслав Малеев)

13. Свердловская область (Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин)

15. Новосибирская область-2 (Кира Дюжева, Екатерина Копорулина, Олег Домичек, Денис Иродов

ПРИМЕЧАНИЕ: полный страт лист – здесь. 

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14 комментариев
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О, Савелий подъехал у Свердловских 👍
Беларусь сильный состав, могут зарешать, если Сола не напортачит со стрельбой. Красноярск, Ханты, Тюмень тоже составы не простые, кто то будет на подиуме.
+4
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+4
Медали разыграют ХМАО - 1, Свердловчане, ЯНАО, Беларусь. И Тюмень, при условии, что женская половина сильно не отстанет.
+3
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+3
Ответ стоун
Н Шевченко нигде не выступает сегодня
Вчера Шашилов сказал, что приболела, берегут для мс и женской эстафеты.
+3
-1
+2
Ответ Люблю Женьку
Вчера Шашилов сказал, что приболела, берегут для мс и женской эстафеты.
Наталь здоровья,.. да если и исходить из результатов двух гонок, все по спортивному принципу: Ирина с Настей показали более лучшие результаты.
+3
-1
+2
Югра, Тюмень, Беларусь, Свердловск - четыре кандидата на победу, и скорее всего три из списка будут на пьедестал. Хотя в эстафетах всегда жди сюрпризов. Фаворит -сб. Беларуси; по именам точно. Как вот только лыжи поедут?
+1
0
+1
Сливко ушла помогать Гараничеву, у Тюмени тут мало шансов.
+1
0
+1
Наташа Шевченко приболела, что ли? Что-то совсем не в форме была и теперь отсутствует.
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Бабиков с Латыповым пропускают
+1
0
+1
Н Шевченко нигде не выступает сегодня
+2
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Две команды ХМАО ЮГРА-1
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Опять, наверное, будет плач Губерниева по белорусскому гимну...
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Щас поглядим, не аукнется ли темп Полины ей самой.
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Ответ volga_olga
Опять, наверное, будет плач Губерниева по белорусскому гимну...
Не забыл,..)
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