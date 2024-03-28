Чемпионат России. Смешанная эстафета. Команды Пащенко, Логинова, Поршнева, Смольского, Серохвостова, Бажина выступят в гонке

28 марта на чемпионате России по биатлону пройдет смешанная эстафета.

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Тюмень

Смешанная эстафета

Начало – 9.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

1. ХМАО-Югра-1 ( , , , )

2. Тюменская область-1 ( , , , )

3. ХМАО-Югра-2 ( , , Дмитрий Иванов, )

4. Беларусь ( , , , )

5. Московская область ( , , Роман Сурнев, )

7. Красноярский край-1 ( , Екатерина Кулакова, , Данил Мальцев)

9. ЯНАО ( , , Виктор Плицев, )

10. Новосибирская область (Анастасия Гришина, , , )

12. Тюменская область-2 ( , Маргарита Болдырева, Вадим Истамгулов, )

13. Свердловская область ( , , Савелий Коновалов, )

15. Новосибирская область-2 ( , Екатерина Копорулина, , )

ПРИМЕЧАНИЕ: полный страт лист – здесь.