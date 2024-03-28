Чемпионат России. Смешанная эстафета. Команды Пащенко, Логинова, Поршнева, Смольского, Серохвостова, Бажина выступят в гонке
28 марта на чемпионате России по биатлону пройдет смешанная эстафета.
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Тюмень
Смешанная эстафета
Начало – 9.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
1. ХМАО-Югра-1 (Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Алексей Вагин, Петр Пащенко)
2. Тюменская область-1 (Ксения Шнейдер, Ульяна Нигматуллина, Александр Поварницын, Александр Логинов)
3. ХМАО-Югра-2 (Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Дмитрий Иванов, Никита Поршнев)
4. Беларусь (Анна Сола, Динара Смольская, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский)
5. Московская область (Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов)
7. Красноярский край-1 (Наталья Гербулова, Екатерина Кулакова, Евгений Сидоров, Данил Мальцев)
9. ЯНАО (Лариса Куклина, Валерия Каюмова, Виктор Плицев, Рустам Каюмов)
10. Новосибирская область (Анастасия Гришина, Евгения Буртасова, Роман Еремин, Даниил Серохвостов)
12. Тюменская область-2 (Анна Грухвина, Маргарита Болдырева, Вадим Истамгулов, Вячеслав Малеев)
13. Свердловская область (Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин)
15. Новосибирская область-2 (Кира Дюжева, Екатерина Копорулина, Олег Домичек, Денис Иродов)
ПРИМЕЧАНИЕ: полный страт лист – здесь.
Беларусь сильный состав, могут зарешать, если Сола не напортачит со стрельбой. Красноярск, Ханты, Тюмень тоже составы не простые, кто то будет на подиуме.