Официально: бой Уиттакера и Чимаева возглавит турнир UFC Saudi Arabia 22 июня

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев Уиттакер − Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев подерется с Робертом Уиттакером в Саудовской Аравии.

Как сообщил президент UFC Дана Уайт, поединок средневесов возглавит турнир UFC Fight Night, который состоится 22 июня в Саудовской Аравии.

Хамзат Чимаев – непобежденный боец с рекордом 13-0. В октябре-2023 он победил Камару Усмана решением большинства судей.

Роберт Уиттакер – бывший чемпион в среднем весе, победивший Пауло Косту в феврале-2024.

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9 комментариев
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Вот если он Уитакера пройдет, тогда действительно будет иметь право претендовать на титул в среднем весе.
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