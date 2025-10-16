  • Спортс
  • КДК отложил рассмотрение дела «Химок» на две недели – из-за неявки экс‑гендиректора клуба Оленева
КДК отложил рассмотрение дела «Химок» на две недели – из-за неявки экс‑гендиректора клуба Оленева

В сентябре арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Клуб не получил лицензию для участия в Мир РПЛ в сезоне‑2025/26, после чего «Химки» объявили о приостановке деятельности.

«В заседании приняли участие бывший гендиректор Брехов, финансист Родионова, бывший учредитель клуба Данилова Ольга. От РФС приняли участие Дьяков и начальник отдела контроля финансовой стабильности Лукашевич, приглашали мы и гендиректора Химок Оленева. По неизвестным неуважительным причинам он на заседание не явился – штраф 30 тысяч.

Отложили рассмотрение этого вопроса на две недели, мы хотим в обязательном порядке заслушать Оленева», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Цифра дня: долг «Химок» – 695 миллионов рублей. Теперь есть информация о каждой копейке

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
