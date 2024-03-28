«Калгари» опубликовал карту с Крымом в составе России, показывая родину игроков. Но удалил пост на фоне критики
«Калгари» опубликовал карту России с Крымом в ее составе.
Канадский клуб в социальных сетях рассказал о месте рождения своих хоккеистов.
За «Флэймс» выступают трое россиян – Андрей Кузьменко (место рождения – Якутск), Даниил Мироманов (Москва), Никита Охотюк (Челябинск) – и представитель Беларуси Егор Шарангович (Минск). В этой связи клуб из провинции Альберта опубликовал карту границ России и Беларуси, на которой полуостров Крым включен в состав РФ.
Напомним, что Канада не признает вхождение Крыма в состав России.
После критики в социальных сетях «Калгари» удалил пост с картой.
БОМБАНУЛООО!
- Я... я не знаю, шеф
- Закрась сейчас же!
*закрашивает остров Врангеля*