«Калгари» опубликовал карту с Крымом в составе России, показывая родину игроков. Но удалил пост на фоне критики

«Калгари» опубликовал карту России с Крымом в ее составе.

Канадский клуб в социальных сетях рассказал о месте рождения своих хоккеистов.

За «Флэймс» выступают трое россиян – (место рождения – Якутск), (Москва), (Челябинск) – и представитель Беларуси Егор Шарангович (Минск). В этой связи клуб из провинции Альберта опубликовал карту границ России и Беларуси, на которой полуостров Крым включен в состав РФ.

Напомним, что Канада не признает вхождение Крыма в состав России.

После критики в социальных сетях «Калгари» удалил пост с картой.