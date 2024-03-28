«Калгари» опубликовал карту с Крымом в составе России, показывая родину игроков. Но удалил пост на фоне критики

Теги Калгари НХЛ Политика соцсети Андрей Кузьменко Егор Шарангович Даниил Мироманов Никита Охотюк Хоккей

«Калгари» опубликовал карту России с Крымом в ее составе.

Канадский клуб в социальных сетях рассказал о месте рождения своих хоккеистов.

За «Флэймс» выступают трое россиян – Андрей Кузьменко (место рождения – Якутск), Даниил Мироманов (Москва), Никита Охотюк (Челябинск) – и представитель Беларуси Егор Шарангович (Минск). В этой связи клуб из провинции Альберта опубликовал карту границ России и Беларуси, на которой полуостров Крым включен в состав РФ.

Напомним, что Канада не признает вхождение Крыма в состав России.

После критики в социальных сетях «Калгари» удалил пост с картой.

39 комментариев
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Критиковали, что без Донбасса?
+129
-24
+105
Ну так Крым это Россия , все это знают , но не хотят признавать)
+94
-31
+63
Стадия 5. Принятие
+52
-13
+39
Ну Канада и геноцид во второй мировой не признает, приютили у себя нацистов, а сейчас им стоя аплодируют приглашая в парламент
+44
-20
+24
В Гугл-картах Крым уже давно в составе России. Не хотят им предъявить?)
+27
-6
+21
Ответ Евгений Качалков
Комментарий скрыт
Ещё успеется
+44
-26
+18
Ответ Розе Ротенбергино
В Гугл-картах Крым уже давно в составе России. Не хотят им предъявить?)
Там от страны пользования зависит. На Украине Крым на гугл картах украинский
+18
-5
+13
Калгари разместил фото Земли в форме шара, но удалил пост на фоне критики
+11
-1
+10
Ответ Доля Кузьмин
Комментарий удален модератором
Весь мир? Да 80% мира даже не укажет где Крым на карте)
+12
-3
+9
Ответ Розе Ротенбергино
В Гугл-картах Крым уже давно в составе России. Не хотят им предъявить?)
в гугл-картах там граница пунктирная, типа спорная территория
+9
0
+9
Ответ Доля Кузьмин
Комментарий удален модератором
Пф))) как и Карпаты Украине)
+9
-2
+7
3....2.....1.....
БОМБАНУЛООО!
+6
-3
+3
Насколько я помню, в картах Эпл когда начинаешь забивать Севаст..., он сразу выдавал - Севастополь, Крым, Россия. Сейчас не знаю как.
+8
-5
+3
Ответ Ярославец75
Комментарий удален модератором
А сколько лет нынешний Калининград принадлежал Пруссии?)
+3
-1
+2
Ответ Розе Ротенбергино
В Гугл-картах Крым уже давно в составе России. Не хотят им предъявить?)
Так гугл-карты по-разному, вроде, показывают для России и для остального мира.
+2
0
+2
Ответ Syndycate
Весь мир? Да 80% мира даже не укажет где Крым на карте)
- Как так вышло?
- Я... я не знаю, шеф
- Закрась сейчас же!
*закрашивает остров Врангеля*
+2
0
+2
Оказывается, Крым - колыбель отечественного хоккея!!
+3
-2
+1
Ответ Сибирский литовец
на спорте это не обязательно)
Да вот вычитал что штат Флорида (сша) ну что тоже принадлежал России
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0
0
Ответ Александр Кудрявцев
Вопрос историю хорошо знаете?
на спорте это не обязательно)
+1
-1
0
Ответ Ебздрогыч
Ну хотя бы без Аляски...
Вопрос историю хорошо знаете?
+1
-1
0
Ответ Доля Кузьмин
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Denali
Комментарий удален модератором
А у Исландии?
0
0
0
Ответ Доля Кузьмин
Комментарий удален модератором
Да конечно, особенно так думали солдаты 25 пехотного Смоленского полка , которые встали на Малаховом кургане и не отступили , потеряв 90% личного состава и всех офицеров, при этом выскосив одни из самых боеспособных частей союзных армий
+4
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Ответ Доля Кузьмин
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Романов
Ну так Крым это Россия , все это знают , но не хотят признавать)
Комментарий удален модератором
Если финансово, репутационно и как угодно зависишь от болельщиков - и пост удалишь, и извинишься, и карту перерисуешь.
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Крым Донбасс это Россия.
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Слоны.
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Ну и правильно. Всё равно без Аляски нещитово!
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Комментарий удален модератором
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