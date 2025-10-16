  • Спортс
  • Александр Кокорин: «Мы с Мамаевым подрались с Лил Уэйном в Майами в 2013-м. Рэперу не понравилось, как белые гуляют на темнокожей вечеринке. Паша ему «наварил». Классная история!»
41

Александр Кокорин вспомнил, как Павел Мамаев подрался с рэпером Лил Уэйном.

– От многого сейчас дуреете, что вы с друзьями тогда творили?

– Да. В Москве это как раз было время ночных клубов.

Все ждали, чтобы у тебя игра попала на выходные, ты отыграл и пошел в клуб. Но самая дикая история была не во время сезона, а в отпуске, когда мы с Пашей Мамаевым в Майами подрались с Лил Уэйном, самым популярным рэпером мира в 2013 году. На ровном месте. Классная история была! Мы попали на темнокожую вечеринку, и Лил Уэйну не понравилось, как белые гуляют. Он пытался нас заткнуть и выгнать. Но мы дали ему отпор.

– Прямо «наварили»?

– Паша «наварил». И через секунду его скрутила и выкинула личная охрана с охраной клуба – представляете, какие там амбалы! Они на английском кричали: «Боже мой, вы что сделали, вы понимаете, кто это такой?!»

– Вас тоже выкинули?

– Меня подобрее. Его вообще за секунду. Там, чтобы войти в клуб, нужно было отдать паспорт, чтобы они удостоверились, что тебе уже есть 21 год, и кредитную карту. Так они прямо паспорта выкинули. Веселые времена были! Тусовались с девчонками, было нормальное живое общение. Не было всех этих телефонов, соцсетей. Погуляли и разошлись.

– Мамаев в Дубае?

– В Москве. У него там ребенок. В Дубае академия, она работает, Паша очень доволен. Выходят на какой-то новый уровень, о них уже все знают как чуть ли не о первой футбольной академии в городе.

– Вы с ним плотно на связи?

– Меньше, чем раньше, – но 17 сентября у него был день рождения, я звонил, поздравлял, расспрашивал. Все нормально! – сказал нападающий «Ариса».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
