Рэшфорд может не попасть в состав сборной Англии на Евро-2024. Саутгейта не убедила форма форварда «МЮ» (The Telegraph)

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Евро-2024 Футбол

Маркус Рэшфорд может не поехать на Евро-2024.

Как сообщает The Telegraph, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не впечатлен игрой форварда «МЮ» и не может гарантировать ему попадание в заявку на чемпионат Европы. Чтобы получить шанс на место в сборной на Евро-2024, Рэшфорду необходимо продемонстрировать хорошую форму в оставшихся матчах сезона.

Согласно действующим правилам, в заявку сборной на Евро-2024 может войти только 23 игрока, однако ряд тренеров настаивает на расширении квоты до 26 футболистов.

За два матча сборной Англии в марте Рэшфорд провел на поле 15 минут, выйдя на замену в игре против сборной Бразилии (0:1). В нынешнем сезоне форвард забил 7 голов и отдал 2 ассиста в 27 играх АПЛ за «Манчестер Юнайтед». Его подробная статистика – здесь.

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50 комментариев
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Уважаемого члена британского парламента не брать на Евро решил??? Уж не пятая ли колонна Саутгейт?
+56
-2
+54
Главное, чтобы для Хендерсона место нашлось
+43
-7
+36
Бог с ним, с Рэшфордом. Когда Саутгейт перестанет попадать в заявку сборной Англии?
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-2
+31
Ответ Pucheslav
Чем он его заслуживает ?
Чёрный же
+9
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+9
Банку полировать он и дома может. А футбол по телевизору посмотрит. Как тебе такое, Саутгейт!
+7
0
+7
Отряд не заметит потери бойца, там таких по 3 штуки на позицию
+5
0
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Может хоть это мотивирует эту телегу начать играть в футбол
+5
0
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так а в чем Саутгейт не прав?
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Ответ ImNotChrisPaul
с его уровнем игроков любой результат кроме победы = провал и не важно на какой стадии случается вылет
Это стадное и тупоголовое мнение, посмотри состав Англии в 00х, он слабее был?:))
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Ответ Самая быстрая булочка в мире
Главное, чтобы для Хендерсона место нашлось
Выйти засушить игру в концовке, почему, нет.опыт тоже нужен команде
+5
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Ответ ImNotChrisPaul
с его уровнем игроков любой результат кроме победы = провал и не важно на какой стадии случается вылет
с каким таким уровнем то? Сейчас самый сильный состав в Европе, причём уже который год, у Франции. У остальных топов составы плюс-минус между собой одинаковые. А первое место как бы всего одно. Относительно прошлых результатов Англии на турнирах Саутгейт прилично работает
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Хаг не понимает, почему Рашфорд не в основе
+2
-1
+1
да все равно
+1
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И правильно, Тони Гордон по этому сезону предпочтительнее.
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Только Гарри Магуайр может быть спокоен за место в сборной
+1
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Ответ Merdan
по мне вполне заслуживает место в сборной
Чем он его заслуживает ?
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Ответ Unknown Noname
Бог с ним, с Рэшфордом. Когда Саутгейт перестанет попадать в заявку сборной Англии?
С какой стати? Отличные результаты.
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Чëртов расист. Нашёл отмазку.
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Ответ JBa
вряд ли у этого манекена хватит яиц, чтобы не вызвать Рэшфорда на Евро. даже если такое обсуждение идёт. буду рад ошибиться
Он же не расист
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Ответ Дима
Ахах. Рэшфорд же должен был стать лучшим нападающим АПЛ после ухода Роналду. Ну как минимум по мнению многих местных Роналдуфобов )
Да и ..р с ним.Вообще по барабану.
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Ответ Валерий Ефимов
В ресторане форму не наберёшь.
И на тусовках в пьяном угаре
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Ответ Самая быстрая булочка в мире
Главное, чтобы для Хендерсона место нашлось
Который еле ногами по полю передвигает
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Мандат депутата пусть покажет:)
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Просто Рэшфорд - ультраправый политик, полная противоположность леваку Саутгейту
0
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Это что же он такого натворил, что его не берут. Раньше брали в любом состоянии
0
0
0
Это что же он такого натворил, что его не берут. Раньше брали в любом состоянии
0
0
0
Это что же он такого натворил, что его не берут. Раньше брали в любом состоянии
0
0
0
Это что же он такого натворил, что его не берут. Раньше брали в любом состоянии
0
0
0
Это что же он такого натворил, что его не берут. Раньше брали в любом состоянии
0
0
0
Это что же он такого натворил, что его не берут. Раньше брали в любом состоянии
0
0
0
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