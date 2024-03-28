Рэшфорд может не попасть в состав сборной Англии на Евро-2024. Саутгейта не убедила форма форварда «МЮ» (The Telegraph)

Маркус Рэшфорд может не поехать на Евро-2024.

Как сообщает The Telegraph, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не впечатлен игрой форварда «МЮ» и не может гарантировать ему попадание в заявку на чемпионат Европы. Чтобы получить шанс на место в сборной на Евро-2024, необходимо продемонстрировать хорошую форму в оставшихся матчах сезона.

Согласно действующим правилам, в заявку сборной на может войти только 23 игрока, однако ряд тренеров настаивает на расширении квоты до 26 футболистов.

За два матча сборной Англии в марте Рэшфорд провел на поле 15 минут, выйдя на замену в игре против сборной Бразилии (0:1). В нынешнем сезоне форвард забил 7 голов и отдал 2 ассиста в 27 играх за « ». Его подробная статистика – здесь.