«Бавария» не интересуется Влаховичем. Форвард «Ювентуса» не входит в планы спортивного руководства (Флориан Плеттенберг)

«Бавария» не планирует подписание Душана Влаховича.

Ранее сообщалось , что клуб снова собирает информацию о нападающем «Ювентуса », поскольку он может стать преемником Харри Кейна, если тот захочет уйти.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, в настоящее время мюнхенцы не включают игрока в трансферные планы на лето 2026 года. Спортивные директоры Макс Эберль и Кристоф Фройнд не рассматривают этот вопрос.

Контракт серба с «Ювентусом» истекает в конце сезона. Со статистикой 25-летнего игрока можно можно ознакомиться здесь .