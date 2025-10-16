«Бавария» не интересуется Влаховичем. Форвард «Ювентуса» не входит в планы спортивного руководства (Флориан Плеттенберг)
«Бавария» не планирует подписание Душана Влаховича.
Ранее сообщалось, что клуб снова собирает информацию о нападающем «Ювентуса», поскольку он может стать преемником Харри Кейна, если тот захочет уйти.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, в настоящее время мюнхенцы не включают игрока в трансферные планы на лето 2026 года. Спортивные директоры Макс Эберль и Кристоф Фройнд не рассматривают этот вопрос.
Контракт серба с «Ювентусом» истекает в конце сезона. Со статистикой 25-летнего игрока можно можно ознакомиться здесь.
