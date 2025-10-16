  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бавария» не интересуется Влаховичем. Форвард «Ювентуса» не входит в планы спортивного руководства (Флориан Плеттенберг)
1

«Бавария» не интересуется Влаховичем. Форвард «Ювентуса» не входит в планы спортивного руководства (Флориан Плеттенберг)

«Бавария» не планирует подписание Душана Влаховича.

Ранее сообщалось, что клуб снова собирает информацию о нападающем «Ювентуса», поскольку он может стать преемником Харри Кейна, если тот захочет уйти.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, в настоящее время мюнхенцы не включают игрока в трансферные планы на лето 2026 года. Спортивные директоры Макс Эберль и Кристоф Фройнд не рассматривают этот вопрос.

Контракт серба с «Ювентусом» истекает в конце сезона. Со статистикой 25-летнего игрока можно можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoДушан Влахович
logoсерия А Италия
logoЮвентус
возможные трансферы
logoбундеслига Германия
Макс Эберль
Кристоф Фройнд
logoБавария
logoХарри Кейн
