Пулишич травмировал бедро и может пропустить 3-4 недели. В «Милане» недовольны решением Почеттино задействовать американца в товарищеском матче с Австралией (La Repubblica)
По сообщениям La Repubblica, полузащитник был не «в лучшей форме» перед товарищеским матчем против Австралии из-за проблем с лодыжкой.
Тем не менее, Маурисио Почеттино выпустил его в стартовом составе на товарищеский матч, прежде чем он покинул поле через полчаса из-за новой травмы. На этот раз футболист повредил заднюю поверхность бедра.
Хотя он еще не прошел медицинское обследование, предполагается, что игрок рискует пропустить 3-4 недели в Серии А и Лиге чемпионов.
Утверждается, что случившееся вызвало у «Милана» «раздражение». В клубе озадачены решением Почеттино рискнуть ключевым игроком ради товарищеского матча против команды, которую они должны были обыграть.
Сегодня Пулишич должен вернуться в Италию, а завтра пройти углубленное медицинское обследование.