Сергей Семак: «Многие команды РПЛ подтянулись к «Зениту». Сейчас хороший уровень конкуренции в лиге»

Сергей Семак заявил, что многие команды РПЛ подтянулись к уровню «Зенита».

«Сейчас хороший уровень конкуренции в РПЛ , на мой взгляд.

Мне кажется, что это связано с тем, что многие команды подтянулись к «Зениту », сейчас разницы большой не вижу», – сказал главный тренер петербуржского клуба.