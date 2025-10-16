Сергей Семак: «Многие команды РПЛ подтянулись к «Зениту». Сейчас хороший уровень конкуренции в лиге»
Сергей Семак заявил, что многие команды РПЛ подтянулись к уровню «Зенита».
«Сейчас хороший уровень конкуренции в РПЛ, на мой взгляд.
Мне кажется, что это связано с тем, что многие команды подтянулись к «Зениту», сейчас разницы большой не вижу», – сказал главный тренер петербуржского клуба.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости