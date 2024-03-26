Геннадий Орлов: «В России плохие тренеры на всех уровнях. До Семака кто «Зенит» тренировал? Иностранцы. Это о чем-то говорит»

Геннадий Орлов считает, что в России мало хороших тренеров.

«Тренеры нужны, у нас плохие тренеры. Мы это не говорим. У нас плохие тренеры на всех уровнях, и те единицы...

Ну вот Семак сейчас командой [руководит]. А до -то кто « » тренировал и побеждал? Иностранцы.

Ну, это же о чем-то говорит. Поэтому надо внутренне вот эти резервы поднимать», – сказал футбольный комментатор.