Геннадий Орлов: «В России плохие тренеры на всех уровнях. До Семака кто «Зенит» тренировал? Иностранцы. Это о чем-то говорит»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов считает, что в России мало хороших тренеров.

«Тренеры нужны, у нас плохие тренеры. Мы это не говорим. У нас плохие тренеры на всех уровнях, и те единицы...

Ну вот Семак сейчас командой [руководит]. А до Семака-то кто «Зенит» тренировал и побеждал? Иностранцы.

Ну, это же о чем-то говорит. Поэтому надо внутренне вот эти резервы поднимать», – сказал футбольный комментатор.

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22 комментария
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Ходящие по кругу Юраны, Шалимовы, Рахимовы, Талалаевы: 🗿🗿🗿
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+11
Ответ Aleksey Yashin
Ходящие по кругу Юраны, Шалимовы, Рахимовы, Талалаевы: 🗿🗿🗿
Вот именно, что ходящие по кругу. Это российские Стив Макларен, Марк Хьюз и Рой Ходжсон. Кочующие туда-сюда тренеры средней руки
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Гена в правдорубы на старости лет решил записаться?
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Ответ Сергей
До Семака Зенит тренировали иностранцы Луческу и Манчини. Их работа о чём-нибудь говорит Орлову?
А до этого - Боаш, Спалетти, Адвокат, Петржела.
Т.к. своих топовых тренеров нема. В чем он не прав?
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Ответ Чумасик
При Манчини Зенит занял первое место в непростой группе ЛЕ, попутно дважды грохнув Реал Сосьедад с общим счётом 6:2. Тому же Семаку о таком результате в Европе можно только мечтать.
Группа с Вардаром и Русенборгом - непростая? Серьезно?
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Ответ FilinMD
Вот именно, что ходящие по кругу. Это российские Стив Макларен, Марк Хьюз и Рой Ходжсон. Кочующие туда-сюда тренеры средней руки
Ну вы даете, Макларена и Хьюза вспомнили. Эти ребята как раз падают все ниже и ниже. Тут скорее большого Сэма можно вспомнить, но он топ.
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Нужен больший налог на импортных тренеров. Тогда в неконкурентной среде у наших появится возможность показать себя.
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А спортивные медики? А физиотерапевты? А аналитики? А детские тренеры? А скауты?

У нас вся индустрия сплошной социальный проект! Профессионализм отсутствует.
+2
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И было получше... Это о чем-то тоже говорит
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0
+1
До Семака Зенит тренировали иностранцы Луческу и Манчини. Их работа о чём-нибудь говорит Орлову?
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Это говорит о том. что на безрыбье и Семак да Карпин тренеры...что ещё нужно для чемпионата водокачки?
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Правда, но футбольный тренер - одна из последних профессий, которую надо поднимать
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Весна.. У таких как Геннадий Сергеевич обострение. Свежий пример Александр Иванович, который написал, что во всём виноваты судьи, а не Ротенберг.
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Ответ FilinMD
Вот именно, что ходящие по кругу. Это российские Стив Макларен, Марк Хьюз и Рой Ходжсон. Кочующие туда-сюда тренеры средней руки
Раньери с его 24-мя клубами , нервно курит в сторонке
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Ответ GerbertS
И было получше... Это о чем-то тоже говорит
При Адвокаате да
При Манчини нет
При Спалетти да
При Луческу нет
🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
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Только тогда в футбол играли и в Европе нормально выступали. Из группы выходили, тот же Рубин обыгрывал грандов и Атлетико проходил. У Зенита при АВБ была игра и только случайность не позволила выйти дальше, а кичится чемпионством чемпионата уровня Греции - такое себе.
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Ответ Чумасик
При Манчини Зенит занял первое место в непростой группе ЛЕ, попутно дважды грохнув Реал Сосьедад с общим счётом 6:2. Тому же Семаку о таком результате в Европе можно только мечтать.
Зачем Семаку мечтать о ЛЕ если он вывел свою команду в группу ЛЧ?
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