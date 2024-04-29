Адиев о 5:1 с «Пари НН»: «При 1:1 было ощущение, что «Ахмат» должен додавить соперника» 

Теги премьер-лига Россия Ахмат Магомед Адиев Пари НН Футбол

Магомед Адиев оценил разгром «Пари НН» (5:1) в Мир РПЛ.

— Понятно, что счет и очки важны в первую очередь. Мы находимся в ситуации, в которой наш клуб не должен находиться, важно победить. Даже когда соперник сравнял счет, чувствовалось, что у нас есть запас прочности. Было ощущение, что при счете 1:1 должны додавить соперника.

— Когда «Пари НН» сравнял счет, вы быстро вышли вперед, насколько довольны реакцией?

— Когда забили гол, стали не так активно идти вперед, перестали давать передачи вперед. Это мнимое психологическое чувство, что сохраним силы. За это поплатились, потом снова начали больше играть вперед, стало намного лучше, – сказал главный тренер «Ахмата».

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