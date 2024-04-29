Шунин не хочет говорить о шансах «Динамо» на чемпионство: «Как только об этом начинается разговор, что‑то идет не так» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Матч ТВ Константин Тюкавин Футбол

Антон Шунин отказался оценивать шансы «Динамо» на чемпионство в Мир РПЛ.

– Чемпионство? Не хочу говорить об этом и о том, завоюем ли мы медали. Как только об этом начинается разговор, что‑то идет не так.

Как распределить энергию? Об этом будет думать тренерский штаб. Наша же задача готовиться и показывать максимум в матчах.

— В чем секрет результативности Тюкавина?

— Думаю, это только начало. Понятно, что он хороший игрок. Он созревает. Очень помогает нашей команде. Понятно, что залог хорошей игры — огромное количество тренировок. Он очень хорошо тренируется. Так что его результативность логична, — сказал вратарь «Динамо».

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3 комментария
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Красавчик вчера в целом, и мысль верная. Да и осталось до конца чемпионата всего ничего.
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Как начинаются разговоры о чемпионстве в ворота встает Лещук
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Шунин о шансах «Динамо» на чемпионство: "мы с Лещуком этого не допустим!"
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