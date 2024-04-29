Пеп о гонке в АПЛ: «Все может случиться. «Ливерпуль» потерял очки в последних матчах, но это может произойти и с нами, и с «Арсеналом» – у всех тяжелые игры» 

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает непредсказуемой концовку сезона в АПЛ.

«Все может случиться. «Ливерпуль» потерял очки в последних матчах, но это может произойти и с нами, и с «Арсеналом» – у всех тяжелые игры. Против «Фулхэма» и «Тоттенхэма» на выезде [нам] будет трудно.

Вместо долгого недельного перерыва я бы предпочел сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, но теперь у нас есть [дополнительно] два-три дня на восстановление и подготовку ко всем нашим финалам», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Чемпионская гонка АПЛ: «Арсенал» ярко побил «Тоттенхэм», «Сити» не ошибся

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4 комментария
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Да не произойдет. Хватит прибедняться
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Пеп ну постарайся. Ну проиграй ты Фулхэму чтоли
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Ну Пеп не подведи✊
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ну за Арсенал обижно будет, не проиграли ни разу прямым конкурентам, а о благосклонности судей в сторону сити и говорить не за чем
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