Пеп о гонке в АПЛ: «Все может случиться. «Ливерпуль» потерял очки в последних матчах, но это может произойти и с нами, и с «Арсеналом» – у всех тяжелые игры»
Пеп Гвардиола считает непредсказуемой концовку сезона в АПЛ.
«Все может случиться. «Ливерпуль» потерял очки в последних матчах, но это может произойти и с нами, и с «Арсеналом» – у всех тяжелые игры. Против «Фулхэма» и «Тоттенхэма» на выезде [нам] будет трудно.
Вместо долгого недельного перерыва я бы предпочел сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, но теперь у нас есть [дополнительно] два-три дня на восстановление и подготовку ко всем нашим финалам», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Чемпионская гонка АПЛ: «Арсенал» ярко побил «Тоттенхэм», «Сити» не ошибся