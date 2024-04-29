Владимир Слишкович: «Не думаю про то, что «Спартак» найдет главного тренера. Мне не верят, но это так»
Владимир Слишкович не задумывается о своем будущем в «Спартаке».
«Я не думаю про то, что клуб найдет главного тренера. Мне не верят, но это так.
Я делаю то, что нужно клубу. Все, что решит клуб, будет правильно для команды. Я уверен в этом», — сказал и.о. главного тренера «Спартака».
«Спартак» тренирует анти-Абаскаль. Демократия вместо тоталитаризма
Как бы не сложилось его дальнейшая карьера, парню удачи.