Владимир Слишкович: «Не думаю про то, что «Спартак» найдет главного тренера. Мне не верят, но это так»

Владимир Слишкович не задумывается о своем будущем в «Спартаке».

«Я не думаю про то, что клуб найдет главного тренера. Мне не верят, но это так.

Я делаю то, что нужно клубу. Все, что решит клуб, будет правильно для команды. Я уверен в этом», — сказал и.о. главного тренера «Спартака».

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