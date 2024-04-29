Владимир Слишкович: «Не думаю про то, что «Спартак» найдет главного тренера. Мне не верят, но это так»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович не задумывается о своем будущем в «Спартаке».

«Я не думаю про то, что клуб найдет главного тренера. Мне не верят, но это так. 

Я делаю то, что нужно клубу. Все, что решит клуб, будет правильно для команды. Я уверен в этом», — сказал и.о. главного тренера «Спартака».

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3 комментария
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В любом случае для парня это хороший опыт. Сложно сказать лучше ли стала игра после его назначения, но результаты точно стали лучше.
Как бы не сложилось его дальнейшая карьера, парню удачи.
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Держать Абаскаля - ошибка. Не дать шанс Владимиру - фатальная ошибка!
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Ответ Александр Беляков
В любом случае для парня это хороший опыт. Сложно сказать лучше ли стала игра после его назначения, но результаты точно стали лучше. Как бы не сложилось его дальнейшая карьера, парню удачи.
Игра упростилась и задачи на поле стали понятны игрокам. Кроме того, Слишкович явно изучает соперников перед каждым матчем, чего не делал Абаскаль.
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