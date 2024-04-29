Адиев о голах Садулаева за «Ахмат»: «Он бриллиант в нашей республике, она давно таких талантов не рождала»
Магомед Адиев назвал хавбека «Ахмата» Лечи Садулаева бриллиантом.
Главный тренер грозненцев высказался после матча Мир РПЛ с «Пари НН» (5:1).
«Садулаев снова забил? Он бриллиант в нашей республике, она давно таких талантов не рождала. Я очень рад, что он у нас есть, что такой футболист есть у меня в распоряжении.
Думаю, он долгие годы будет приносить нам пользу», — сказал Адиев.
Статистика Садулаева – здесь.