Адиев о голах Садулаева за «Ахмат»: «Он бриллиант в нашей республике, она давно таких талантов не рождала» 

Теги премьер-лига Россия Ахмат Магомед Адиев Лечи Садулаев Футбол

Магомед Адиев назвал хавбека «Ахмата» Лечи Садулаева бриллиантом.

Главный тренер грозненцев высказался после матча Мир РПЛ с «Пари НН» (5:1).

«Садулаев снова забил? Он бриллиант в нашей республике, она давно таких талантов не рождала. Я очень рад, что он у нас есть, что такой футболист есть у меня в распоряжении. 

Думаю, он долгие годы будет приносить нам пользу», — сказал Адиев.

Статистика Садулаева – здесь.

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8 комментариев
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Ответ Wayne Gretzky 99
Я,кроме Дени Гайсумова и не припомню известных чеченцев футболистов.
а как же Халид и Абубакар Кадыровы? Извинись, дон
+12
0
+12
Вот Садулаеву я бы рекомендовал уходить из Ахмата как можно скорее. В Динамо к Личке например. Так как он действительно очень талантливый, настырный и не обделённый техникой игрок. Оставаться в Ахмате - значит расписаться в отсутствии амбиций. Ахмат ничего не выиграет в ближайшие годы.
+6
0
+6
Адам щас не понял
+3
0
+3
Гелик 6.3 AMG в студию 🏆
+1
0
+1
Я,кроме Дени Гайсумова и не припомню известных чеченцев футболистов.
0
0
0
Немного не по теме. А помните, был такой великий кавказский бомбардир Гамид Агаларов? Интересно, что с ним сейчас
0
0
0
а АДАМ????
0
0
0
Ответ Wayne Gretzky 99
Я,кроме Дени Гайсумова и не припомню известных чеченцев футболистов.
Уциев
+1
-1
0
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