Аршавин о голе Глебова «Балтике»: «Арбитр не имеет права засчитывать. Если уж он так хотел ЦСКА помочь… Грамотно поставь пенальти – и мы бы не спорили»

Андрей Аршавин считает, что гол ЦСКА «Балтике» не следовало засчитывать.

На 90-й минуте матча 26-го тура Мир хавбек армейцев головой замкнул навес форварда Тамерлана Мусаева. Голкипер Евгений остановил мяч на линии и затем парировал второй удар Глебова. Главный судья указал на центр поля, а после консультации с видеоассистентом подтвердил взятие ворот.

«Даже если он пересек, то стопроцентной уверенности нет, я считаю, ни с одной камеры. Арбитр не имеет права засчитывать этот мяч.

Если уж он так хотел ЦСКА помочь… Грамотно поставь пенальти, то о чем мы говорили. бы забил, и мы бы не спорили», – сказал заместитель генерального директора «Зенита».