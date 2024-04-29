Аршавин о голе Глебова «Балтике»: «Арбитр не имеет права засчитывать. Если уж он так хотел ЦСКА помочь… Грамотно поставь пенальти – и мы бы не спорили»

Теги ЦСКА Ян Бобровский Андрей Аршавин премьер-лига Россия судьи Балтика Евгений Латышонок Матч ТВ Кирилл Глебов Футбол

Андрей Аршавин считает, что гол ЦСКА «Балтике» не следовало засчитывать.

На 90-й минуте матча 26-го тура Мир РПЛ хавбек армейцев Кирилл Глебов головой замкнул навес форварда Тамерлана Мусаева. Голкипер Евгений Латышонок остановил мяч на линии и затем парировал второй удар Глебова. Главный судья Ян Бобровский указал на центр поля, а после консультации с видеоассистентом подтвердил взятие ворот.

«Даже если он пересек, то стопроцентной уверенности нет, я считаю, ни с одной камеры. Арбитр не имеет права засчитывать этот мяч.

Если уж он так хотел ЦСКА помочь… Грамотно поставь пенальти, то о чем мы говорили. ЦСКА бы забил, и мы бы не спорили», – сказал заместитель генерального директора «Зенита».

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12 комментариев
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Ответ Гиперактивный осьминог
Комментарий удален пользователем
Ну может за него на «Обе забьют» поставили? 😊
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Ответ Wiley Fox
До чего же позорная у нас лига Каждый тур судейские скандалы Потому что нет независимого телетранслятора И Газпром своих Бобровский охраняет
Точно такая же по количеству кринжа от судей, как и все остальные. Не выдумывайте.
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Пенальти это только для зенита..Но за отдельную плату..
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Если он уж так хотел ЦСКА помочь... Помочь в чем? Уйти от разгрома? 89 минута, счёт 3-0 в пользу Балтики, эпизод на исход встречи не повлиял. Тут или ставка горела или психические отклонения
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Комментарий удален пользователем
Если уж он так хотел ЦСКА помочь… Грамотно поставь пенальти
ну так он и поставил... грамотно, так как хотел
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Кто-то Большой видимо ставку на гол ЦСКА сделал…
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Ответ Гиперактивный осьминог
Комментарий удален пользователем
так очевидно же, что это шутка. Или у вас чувство юмора включается только тогда, когда Безруков про Зенит шутит?)
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Ответ Валерий Глубокий
Гномик прав !!
Комментарий из двух слов и оба бред 🤦‍♂️
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