Аршавин о голе Глебова «Балтике»: «Арбитр не имеет права засчитывать. Если уж он так хотел ЦСКА помочь… Грамотно поставь пенальти – и мы бы не спорили»
Андрей Аршавин считает, что гол ЦСКА «Балтике» не следовало засчитывать.
На 90-й минуте матча 26-го тура Мир РПЛ хавбек армейцев Кирилл Глебов головой замкнул навес форварда Тамерлана Мусаева. Голкипер Евгений Латышонок остановил мяч на линии и затем парировал второй удар Глебова. Главный судья Ян Бобровский указал на центр поля, а после консультации с видеоассистентом подтвердил взятие ворот.
«Даже если он пересек, то стопроцентной уверенности нет, я считаю, ни с одной камеры. Арбитр не имеет права засчитывать этот мяч.
Если уж он так хотел ЦСКА помочь… Грамотно поставь пенальти, то о чем мы говорили. ЦСКА бы забил, и мы бы не спорили», – сказал заместитель генерального директора «Зенита».
ну так он и поставил... грамотно, так как хотел