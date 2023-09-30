Орлов о поражении «Зенита»: «Оренбург» играет еще лучше, чем при Личке. Семак не угадал с выбором защитников – ошибки грубейшие»

Геннадий Орлов высказался о поражении «Зенита» от «Оренбурга».

– Во-первых, поздравим «Оренбург» – он великолепно сыграл в этой встрече и превзошел «Зенит». Впрочем, «Зенит» тоже был хорош, да и вся игра смотрелась.

Но Семак, конечно, не угадал с выбором защитников, потому что они просто «проспали» все три мяча. Ошибки были просто грубейшие.

Тот же Круговой – был активен, шел вперед, но очень много было потерь при передачах. Поэтому его и заменили. А Сутормин в принципе не умеет играть в защите, он игрок середины поля.

Не вышел с первых минут Родригао. Почему? Он ведь уже играл с «Локомотивом» в прошлом матче… Он лучше всех среди защитников играет головой, на стандартах такой игрок просто необходим – который умеет выбирать точно позицию.

Не повезло «Зениту» и в том, что Марио Фернандес получил травму. А Эракович и Алип на подачу при угловых не выходили, видимо, в их задачи это не входило.

Так что, повторюсь, ошибки очень серьезные. Не случайно во втором тайме Семак поменял всю конструкцию, и стало гораздо лучше.

– Кассьерры впереди сильно не хватало?

– Не знаю, по какой причине он не играл, но его явно не хватало. Как и Караваева. Но это вопросы к тренерам.

Но «Зенит» и без Кассьерры сделал ударов, наверное, под тридцать по воротам, был активен, были моменты.

Но как играл Сысуев! Такие матчи делают героями вратарей. Сысуев просто великолепен, безошибочно сыграл.

Да и в принципе «Оренбург» поразил скоростью, выходом из обороны в атаку. Потрясающе.

Удивительно, что они были на 13-м месте. Аплодисменты тренеру Деограсии, они играют еще лучше, чем при Личке. Заслуженная победа.

– Это поражение стало вторым подряд для «Зенита».

– «Зениту» надо делать выводы, никакой паники быть не может, игра-то есть. Надо определиться, кто будет играть в защите, – сказал комментатор Геннадий Орлов.

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