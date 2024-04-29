Пеп Гвардиола: «Арсенал» больше не будет терять очки. Если «Сити» сыграет вничью, то не выиграет АПЛ»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» нужно выиграть все оставшиеся матчи.

«Не думаю, что «Арсенал» еще будет терять очки. Это похоже на ситуацию с «Ливерпулем» в прошлом.

У нас осталось 4 матча, это похоже на восхождение на высокую гору. Если мы сыграем вничью, то не выиграем чемпионат», – сказал главный тренер «горожан».

У «Ман Сити» 15 побед и 4 ничьих в последних 19 матчах в АПЛ

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9 комментариев
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Ну вообще-то, Пеп прав, но сегодня они конкретно отскочили, Форест обязан был забивать и не один.
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Все хвалят Арсенал (заслуженно), но отмечу, что если Сити опять такую гонку сдюжит ну это ж будет чем то невероятным. Из категории Реала в ЛЧ
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Ответ Katalan
Все хвалят Арсенал (заслуженно), но отмечу, что если Сити опять такую гонку сдюжит ну это ж будет чем то невероятным. Из категории Реала в ЛЧ
Реал судейский проект, который вечно отскакивает на фарте, Ман Сити - топ!
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Будет. Обязательно будет :(
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дома с огромной вероятностью не потеряют, но еще будет выезд на Олд Траффорд, где они в рамках АПЛ выиграли лишь раз, начиная с 2008 года.

так что Пепка лукавит, подстегивая красных соседей
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Ответ Axs Men
Пеп сказал что я писал до этого, но меня заминусовали
так может и Пепа заминусовали бы, но его тут нет
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Пеп сказал что я писал до этого, но меня заминусовали
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Лесть - секретное оружие Пепы. Ливерпуль так уже выкинул из гонки.
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Ответ Katalan
Все хвалят Арсенал (заслуженно), но отмечу, что если Сити опять такую гонку сдюжит ну это ж будет чем то невероятным. Из категории Реала в ЛЧ
Сарказм ?
А если Вы серьезно , то кому ж это Сити может проиграть?
Тоттенхэму ? ))
А вероятнее всего дома волкам в следующем туре - они сейчас в роскошной форме )
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