Пеп Гвардиола: «Арсенал» больше не будет терять очки. Если «Сити» сыграет вничью, то не выиграет АПЛ»
Пеп Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» нужно выиграть все оставшиеся матчи.
«Не думаю, что «Арсенал» еще будет терять очки. Это похоже на ситуацию с «Ливерпулем» в прошлом.
У нас осталось 4 матча, это похоже на восхождение на высокую гору. Если мы сыграем вничью, то не выиграем чемпионат», – сказал главный тренер «горожан».
У «Ман Сити» 15 побед и 4 ничьих в последних 19 матчах в АПЛ
так что Пепка лукавит, подстегивая красных соседей
А если Вы серьезно , то кому ж это Сити может проиграть?
Тоттенхэму ? ))
А вероятнее всего дома волкам в следующем туре - они сейчас в роскошной форме )