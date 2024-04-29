Пеп Гвардиола: «Арсенал» больше не будет терять очки. Если «Сити» сыграет вничью, то не выиграет АПЛ»

Пеп Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» нужно выиграть все оставшиеся матчи.

«Не думаю, что « » еще будет терять очки. Это похоже на ситуацию с « » в прошлом.

У нас осталось 4 матча, это похоже на восхождение на высокую гору. Если мы сыграем вничью, то не выиграем чемпионат», – сказал главный тренер «горожан».

У «Ман Сити» 15 побед и 4 ничьих в последних 19 матчах в АПЛ