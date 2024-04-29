«Зенит» уступил «Динамо», «Спартак» победил «Локо», «ПСЖ» – чемпион, 1200 очков Месси, Овечкин вылетел из плей-офф, хет-трик Ничушкина и другие новости

1. «Зенит» в гостях уступил «Динамо» (0:1) в 26-м туре Мир РПЛ и может утратить первое место в понедельник. «Спартак» победил «Локомотив» (3:2) в московском дерби. ЦСКА проиграл «Балтике» (1:3) на выезде, армейцы забили гол-фантом.

«Ахмат» разгромил «Пари НН» (5:1) – Сергея Юрана уволили после 6-го поражения подряд.

2. НХЛ. «Вашингтон» вылетел из плей-офф в первом раунде, проиграв «Рейнджерс» (0-4, 2:4 в четвертом матче). Овечкин впервые в карьере остался без очков в розыгрыше плей-офф, у него 0 бросков в створ в четвертой игре. Панарин стал автором победной шайбы нью-йоркцев.

«Колорадо» обыграл «Виннипег» (5:1, 3-1 в серии), Ничушкин впервые в НХЛ сделал хет-трик. Все результаты дня – здесь.

3. «Арсенал» в дерби разобрался с «Тоттенхэмом» (3:2) в 35-м туре АПЛ, а «Манчестер Сити» в гостях был сильнее «Ноттингем Форест» (2:0). «Канониры» и «горожане» ушли в отрыв от «Ливерпуля».

4. НБА. 47 очков Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть в гостях «Филадельфию» (3-1 в серии), «Даллас» уступил «Клипперс» (2-2) и другие результаты.

5. Зверев, Рублев, Алькарас, Хуркач, Фриц вышли в 4-й круг в Мадриде, Руне, Эмбер, Пол выбыли. Мирра Андреева, Швентек, Соболенко, Коллинс вышли в 4-й круг, Касаткина обыграла Павлюченкову, Самсонова, Гарсия выбыли.

6. «ПСЖ» стал чемпионом Франции за 3 тура до конца сезона в Лиге 1 – третий раз подряд и 12-й в истории. Это случилось после поражения «Монако» Александра Головина от «Лиона» (2:3) в 31-м туре.

7. «Интер» в ранге чемпиона обыграл «Торино» (2:0) в 34-м туре Серии А и провел яркий чемпионский парад, игроки несколько раз задевали «Милан»: Думфрис показал плакат, на котором он держит собаку с головой Тео на поводке, Лаутаро пел с фанатами: «Кто не скачет, тот миланист, кусок дерьма». Также в воскресенье «Наполи» поделил очки с «Ромой» (2:2), «Аталанта» Алексея Миранчука справилась с «Эмполи» (2:0).

8. В РУСАДА отметили рост числа нарушений антидопинговых правил после использования биологически активных добавок.

9. Лионель Месси набрал 1200 очков по системе «гол+пас» в 1057 матчах за карьеру. Ну что за гений!

10. Федерации спортивной борьбы России выставили счет в 100 тысяч швейцарских франков за проверку борцов, претендующих на нейтральный статус.

11. «Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в третьем матче (82:54, 3-0) 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал. УНИКС завершил серию с «Самарой» (90:67, 3-0) и встретится с «Локо» в следующем раунде.

Цитаты дня:

Александр Якушев: «Кубок Гагарина не заменит золотых медалей ЧМ. Для хоккеистов моего поколения чемпионаты мира всегда были главными соревнованиями сезона»

Семак о поражении: «Инициативы у «Динамо» не было – старались играть на контратаках. Вышедшие на замену не усилили потенциал «Зенита»

Медведева об условиях допуска россиян к Олимпиаде: «Мы думали, что в 2018 году жесть, потом в 2020-м. А жесть – она сейчас, оказывается»

Олег Матыцин: «Спорт – один из приоритетов государственной политики, что неоднократно было подчеркнуто и доказано президентом»

Жак Вильнев: «Возможно, с приходом Хэмилтона мы получим «Феррари» 2.0»

Арман Царукян: «В США нет той природы, которая есть в России»