Эдерсон после травмы в матче с «Ноттингемом» покидал стадион с рукой на перевязи. Гвардиола сказал: «Выглядит нехорошо»
Эдерсон получил травму в матче с «Ноттингем Форест».
У голкипера «Манчестер Сити» возникли проблемы с левым плечом в середине первого тайма матча 35-го тура АПЛ. В перерыве он был заменен, а после игры покидал стадион с рукой на перевязи.
Главный тренер Пеп Гвардиола отметил, что повреждение «выглядит нехорошо».
Бразилец уже пропускал в марте несколько недель из-за травмы. С его статистикой можно ознакомиться здесь.