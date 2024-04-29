Эдерсон после травмы в матче с «Ноттингемом» покидал стадион с рукой на перевязи. Гвардиола сказал: «Выглядит нехорошо»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Пеп Гвардиола Ноттингем Форест Эдерсон Здоровье Футбол

Эдерсон получил травму в матче с «Ноттингем Форест».

У голкипера «Манчестер Сити» возникли проблемы с левым плечом в середине первого тайма матча 35-го тура АПЛ. В перерыве он был заменен, а после игры покидал стадион с рукой на перевязи.

Главный тренер Пеп Гвардиола отметил, что повреждение «выглядит нехорошо».

Бразилец уже пропускал в марте несколько недель из-за травмы. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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