Эдерсон после травмы в матче с «Ноттингемом» покидал стадион с рукой на перевязи. Гвардиола сказал: «Выглядит нехорошо»

Эдерсон получил травму в матче с «Ноттингем Форест».

У голкипера « » возникли проблемы с левым плечом в середине первого тайма матча 35-го тура . В перерыве он был заменен, а после игры покидал стадион с рукой на перевязи.

Главный тренер отметил, что повреждение «выглядит нехорошо».

Бразилец уже пропускал в марте несколько недель из-за травмы. С его статистикой можно ознакомиться здесь.