Смородская о Галактионове: «Не тянет уровень «Локо», но у него сильные покровители. Даже по окончании сезона его не уволят»
Ольга Смородская считает, что Михаил Галактионов не соответствует уровню «Локомотива».
В воскресенье железнодорожники проиграли «Спартаку» (2:3) и после 26 матчей занимают в Мир РПЛ 5-е место.
«Локомотив» совсем плох, но Галактионова не уберут из команды, так как у него сильные покровители. Даже после окончания сезона его не уволят. Галактионов просто не тянет уровень «Локомотива». В молодежной сборной России тянул, а сейчас не тянет.
Ему надо работать в более слабой команде», — сказала бывший президент «Локомотива».