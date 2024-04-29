Смородская о Галактионове: «Не тянет уровень «Локо», но у него сильные покровители. Даже по окончании сезона его не уволят» 

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ольга Смородская Михаил Галактионов Футбол

Ольга Смородская считает, что Михаил Галактионов не соответствует уровню «Локомотива».

В воскресенье железнодорожники проиграли «Спартаку» (2:3) и после 26 матчей занимают в Мир РПЛ 5-е место.

«Локомотив» совсем плох, но Галактионова не уберут из команды, так как у него сильные покровители. Даже после окончания сезона его не уволят. Галактионов просто не тянет уровень «Локомотива». В молодежной сборной России тянул, а сейчас не тянет. 

Ему надо работать в более слабой команде», — сказала бывший президент «Локомотива».

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