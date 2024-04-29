Слишкович о «Спартаке»: «Если жертвуешь на поле собой ради команды, никто не победит тебя»

Владимир Слишкович высказался о самопожертвовании игроков «Спартака».

В воскресенье красно-белые победили «Локомотив» (3:2) в Мир , продлив беспроигрышную серию до 4 матчей.

«Тяжелая игра, не можем сказать, что мы доминировали. У «Локомотива» были свои моменты. Те голы, что мы пропустили — это наши ошибки. Мы должны быть более сконцентрированными.

До последнего момента было волнение, что можем пропустить. Но я горжусь игроками. Они выглядели как команда. Они сделали все, что я хотел. Если ты жертвуешь на поле собой ради команды, никто не победит тебя.

У нас нет Дуарте, у него большой риск получить травму. Сейчас я не сделал ничего особенного. Ребята готовы к игре, когда говоришь им, что нужно сделать на поле.

Зиньковский — выбор. У нас еще много игр, это мой выбор. Нам сейчас нужен каждый игрок. Сейчас нет времени думать о себе, сейчас нужно думать только о команде», — сказал и.о. главного тренера « ».

«Спартак» тренирует анти-Абаскаль. Демократия вместо тоталитаризма