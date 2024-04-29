Евгений Бушманов: «У «Спартака» самая длинная обойма в лиге, практически два равноценных состава. Даже у «Зенита» нет такой скамейки»

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Евгений Бушманов Футбол

Евгений Бушманов поделился впечатлениями о победе «Спартака» над «Локомотивом» .

Красно-белые на своем поле победили «Локомотив» (3:2) в 26-м туре Мир РПЛ.

– Игра получилась зрелищной. Наверное, так и предполагалось, потому что получилась хорошая компенсация за матч ЦСКА – «Спартак», где голевых моментов практически не было, и игра смотрелась очень тяжело. Думаю, сегодня матч болельщикам понравился.

«Спартак» справедливо победил?

– Думаю, что да. «Спартак» был лучше.

Безусловно, сегодня у «Спартака» был неожиданный состав, но у команды самая длинная обойма в лиге, поэтому проще проводить ротацию. Думаю, даже у «Зенита» нет такой длинной скамейки. У «Спартака» же практически два равноценных состава.

На каком месте нужно «Спартаку» завершить сезон, чтобы спасти впечатление от сезона?

– Выиграть Кубок и занять третье место, – сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов.

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5 комментариев
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Хочется проорать в голос, да поздно уже. Бушманову больше не наливайте
+5
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+5
Да что ты несёшь. У спартака ни одного настоящего опорника нет. Правого защитника нет. Десятки нет. Левого латераля нет. Нападающие спорно, но результат дают когда надо.
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И молодёжь
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Бушманов вроде раньше не нёс откровенной дичи. НЕму невдомёк, что дело не в количестве, а в качестве. Из нынешнего состава бороться за что-то большее чем попадание в пятёрку могут помочь Бабич, Мартинс, Литвинов и с натяжкой Соболев и Макси. Угальде пока не считаем, слишком мало времени в команде. Все остальные балласт и в лучшем случае игроки ротации. А нам нужно 2-3 игрока уровня Промеса, Фернандо и Алекса в лучшие годы. Чтобы они тянули середняков за собой, как это происходит в Зените.
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Ответ дон Рэба
Бушманов вроде раньше не нёс откровенной дичи. НЕму невдомёк, что дело не в количестве, а в качестве. Из нынешнего состава бороться за что-то большее чем попадание в пятёрку могут помочь Бабич, Мартинс, Литвинов и с натяжкой Соболев и Макси. Угальде пока не считаем, слишком мало времени в команде. Все остальные балласт и в лучшем случае игроки ротации. А нам нужно 2-3 игрока уровня Промеса, Фернандо и Алекса в лучшие годы. Чтобы они тянули середняков за собой, как это происходит в Зените.
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