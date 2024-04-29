Евгений Бушманов: «У «Спартака» самая длинная обойма в лиге, практически два равноценных состава. Даже у «Зенита» нет такой скамейки»
Евгений Бушманов поделился впечатлениями о победе «Спартака» над «Локомотивом» .
Красно-белые на своем поле победили «Локомотив» (3:2) в 26-м туре Мир РПЛ.
– Игра получилась зрелищной. Наверное, так и предполагалось, потому что получилась хорошая компенсация за матч ЦСКА – «Спартак», где голевых моментов практически не было, и игра смотрелась очень тяжело. Думаю, сегодня матч болельщикам понравился.
– «Спартак» справедливо победил?
– Думаю, что да. «Спартак» был лучше.
Безусловно, сегодня у «Спартака» был неожиданный состав, но у команды самая длинная обойма в лиге, поэтому проще проводить ротацию. Думаю, даже у «Зенита» нет такой длинной скамейки. У «Спартака» же практически два равноценных состава.
– На каком месте нужно «Спартаку» завершить сезон, чтобы спасти впечатление от сезона?
– Выиграть Кубок и занять третье место, – сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов.