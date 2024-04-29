Аршавин о 3:2: «Спартак» при Слишковиче организованный и дисциплинированный. Пока все его идеи прокатывают, футболисты стали играть лучше. Оборона «Локом» сыграла безалаберно»

Андрей Аршавин высказался об игре «Спартака» с «Локомотивом».

Красно-белые на своем поле победили «Локомотив» (3:2) в 26-м туре Мир .

« » при стал организованный и дисциплинированный. Пока все его идеи прокатывают. Те напрашивающиеся решения, которые встают у него перед каждой игрой, он принимает.

Все футболисты стали играть лучше. Оборона « » сыграла безалаберно в некоторых моментах», – сказал бывший игрок «Зенита» .