Аршавин о 3:2: «Спартак» при Слишковиче организованный и дисциплинированный. Пока все его идеи прокатывают, футболисты стали играть лучше. Оборона «Локом» сыграла безалаберно»
Андрей Аршавин высказался об игре «Спартака» с «Локомотивом».
Красно-белые на своем поле победили «Локомотив» (3:2) в 26-м туре Мир РПЛ.
«Спартак» при Слишковиче стал организованный и дисциплинированный. Пока все его идеи прокатывают. Те напрашивающиеся решения, которые встают у него перед каждой игрой, он принимает.
Все футболисты стали играть лучше. Оборона «Локомотива» сыграла безалаберно в некоторых моментах», – сказал бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин.