Орлов о трансфере Педро в «Зенит» за 9 млн евро: «Фантазии, сумма сильно завышена. Никого из академии Семак не «закрывает», но подобных Аршавину мы пока не видим»

Теги Зенит Андрей Аршавин Сергей Семак Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Властимил Петржела Геннадий Орлов Ярослав Ракицкий Сердар Азмун Малком Вильмар Барриос Андрей Мостовой Клаудиньо Данил Круговой Нино Мота Педро дос Сантос Футбол

Геннадий Орлов прокомментировал трансфер Педро в «Зенит».

Ранее «Зенит» объявил о подписании 17-летнего нападающего «Коринтианс» Педро дос Сантоса. Игрок присоединится к команде 12 января – до того, как ему исполнится 18 лет.

Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга выкупил 50% прав на Педро за 9 млн евро.

– То, что Педро появится в «Зените», – это абсолютно точно. Ему сейчас 17 лет, но 5 февраля исполняется 18, так что его заявят на вторую часть сезона. Причем, насколько я знаю, он сам изъявил желание приехать в Петербург в январе, чтобы здесь 12 числа пройти медицинское обследование, познакомиться с командой и вместе с ней отсюда лететь на сборы.

– Как вы относитесь к информации о том, что «Зениту» Педро обошелся в 9 миллионов евро?

– Это фантазии автора, выдавшего эту информацию. Сумма не соответствует действительности и сильно завышена.

– Властимил Петржела, комментируя переход Педро в «Зенит», заявил, что в петербургской команде должны играть россияне, в том числе из клубной академии.

– При Петржеле «Зенит» показывал веселый футбол, и мы ему за это благодарны. Но что касается нынешней ситуации, то не стоит забывать, что все топ‑клубы ищут молодые таланты и берут их не только для себя, но и для того, чтобы потом выгодно продать. Это – экономика.

Прекрасный пример в этом плане – Малком. Он пришел в «Зенит» за 40 миллионов евро, а ушел за 60. Это половина содержания клуба за сезон. А в целом это можно назвать стратегией и развитием, ведь Малком оказался в «Зените» достаточно молодым – ему было 22 года.

Что касается своих воспитанников – посмотрите, сколько их играет в основных составах клубов РПЛ. Уходят они из «Зенита», между прочим, тоже не бесплатно, потому что сейчас футбол – это бизнес. Так почему не взять молодого способного бразильца?

В то же время Сергей Семак дает шанс всем – он никого из академии не «закрывает». Но подобных Аршавину, мы, увы, пока не видим. Более того, почему в товарищеском матче с «Нефтчи» лучший на поле – это Барриос, а не, скажем, Круговой с Мостовым, которым надо доказывать и завоевывать место в стартовом составе? В любой игре нужны старание и желание показать все, на что способен.

– Нужно ли «Зениту» еще усиливаться этой зимой?

– Обязательно. Как тут не вспомнить, когда в качестве первого серьезного набора Семака в команду пришли Барриос, Ракицкий и Азмун. Сейчас как минимум надо усиливать правый фланг.

– Обороны или полузащиты?

– Правый фланг. Целиком. На данный момент это проблема «Зенита» – правый защитник, полузащитник и нападающий. Педро как раз, возможно, первый шаг в этом направлении. Но не последний в плане усиления в целом. «Зенит» уже приобрел Нино – это хорошая новость. Нино – центральный защитник, капитан «Флуминенсе» и олимпийский чемпион Токио‑2020 вместе с Малкомом и Клаудиньо. Так что последний его прекрасно знает, – сказал Орлов.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В Бразилии родители запрещают детям садиться в машины к незнакомцам, а также в автобус с надписью зенит
+18
-4
+14
с чего это мы должны доверять гене?
+4
-1
+3
Лицемер..тьфу..чего не придумает ради оправдания земель во власти , которые кормят..тьфу еще раз..вот оно настоящее лицо нынешней журналистики...
+3
0
+3
Наглая подтасовка цифр
+2
0
+2
Ответ Зелёный гопник
Какой ты дешёвый!
Это мне пишет тот, кто сам себя в гопоту определил? Лол, твое мнение не учитывается
+2
-1
+1
Ответ WHam
и где наши ,ведущие футболисты ветераны футбола , интересно послушать их комментарии, почему мы не развиваем своих игроков?
Играть должны сильнейшие не смотря на паспорт
+1
0
+1
Ответ WHam
и где наши ,ведущие футболисты ветераны футбола , интересно послушать их комментарии, почему мы не развиваем своих игроков?
Потому что ведущие футболисты ветераны футбола сидят в студиях и занимаются экспертизой, это гораздо выгодней, чем передавать свой опыт молодым игрокам.
+1
0
+1
ВЫ ФСЕ ВРЕТИ
+3
-3
0
молодой , перспективный футболист.
0
0
0
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3172523.html
Мда. Орлов видать лучше знает.
+1
-1
0
Как бы не выяснилось, что Орлов и про первоначальную цифру врет и она была раза в два больше...
0
0
0
Ну да,типа своего вундеркинда Бразильцы отпустили бы за меньшие деньги.Сумма сильно преувеличена,не 9 млн а 50 тыс.Добавил Орлов.
0
0
0
Я так понимаю, в академиях Зенита ищут юниора уровня Аршавина образца Арсенала и покера на Энфилде - таких талантов там действительно нет. Их и не будет. Настоящий талант в лучшем случае будет чуть сильнее среднего уровня юниоров - а дальше этот самый талант надо развивать через тренировочный процесс.

Но зачем, когда можно купить бразильцев? Правда, непонятно, зачем покупать бразильцев в текущих реалиях, когда продать кого-либо в Европу втридорога - большая проблема.

Академии Зенита собирают урожай со всего Северо-западного ФО, 14 млн человек живёт в округе. Из этого округа в РПЛ команд больше нет, в Питере у Зенита вообще монополия. Это огромный ресурс, с которым Зенит работает просто ужасно. Население Каталонии, например, в 2 раза меньше, и там не одна Барса как бы.
+1
-1
0
Вся экономика зенита, это как можно больше выкачать из дочек газпрома, да приписать миллиардные заработки на футболках, по этим данным вся Россия, уж должны ходить в 4 футболках зенита одновременно
+1
-1
0
Странно получается у нас много академий,выхода хороших футболистов нет.Значит не тому учат.Ведь техника закладывается в детстве.А в детских и юношеских командах получается играют те кто физически сильнее.В большинстве взял мяч и отдал тому кто убежит.За то что пошёл в обводку можешь и получить.Вот и выходят у нас из академий бегуны,а технари остались где там.Затем смотрим что в чемпионате единицы кто способен обыграть один в один,особенно на флангах.
0
0
0
Ответ WHam
и где наши ,ведущие футболисты ветераны футбола , интересно послушать их комментарии, почему мы не развиваем своих игроков?
Потому что нужно просто перестать платить деньги этим лимитчикам, всё элементарно. Бразилы и многие легионеры растут в нищите, для них футбол это путёвка в жизнь, поэтому и мотивация.
А наши... сборные юниоров раньше норм выступали! Даже выигрывали. Только как во взрослый футбол переходят, получают жирные контракты - растворяются.Как ты не тренируй, но если у человека пропадает мотивация, ты ничего уже не сделаешь. Появляются всякие Иваны Игнатьевы и прочие.
Я помню, ещё при Спаллетти Зенит играл ЛЧ в гостях. И он там на последние пять минут Канунникова выпустил. Тот после этого больше не играл, кажется. У него было пять минут, а он пешочком ходил. Молодой, перспективный, но уже обнаглевший.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий