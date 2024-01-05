Орлов о трансфере Педро в «Зенит» за 9 млн евро: «Фантазии, сумма сильно завышена. Никого из академии Семак не «закрывает», но подобных Аршавину мы пока не видим»

Геннадий Орлов прокомментировал трансфер Педро в «Зенит».

Ранее «Зенит» объявил о подписании 17-летнего нападающего « » Педро дос . Игрок присоединится к команде 12 января – до того, как ему исполнится 18 лет.

Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга выкупил 50% прав на Педро за 9 млн евро.

– То, что Педро появится в «Зените», – это абсолютно точно. Ему сейчас 17 лет, но 5 февраля исполняется 18, так что его заявят на вторую часть сезона. Причем, насколько я знаю, он сам изъявил желание приехать в Петербург в январе, чтобы здесь 12 числа пройти медицинское обследование, познакомиться с командой и вместе с ней отсюда лететь на сборы.

– Как вы относитесь к информации о том, что «Зениту» Педро обошелся в 9 миллионов евро?

– Это фантазии автора, выдавшего эту информацию. Сумма не соответствует действительности и сильно завышена.

– , комментируя переход Педро в «Зенит», заявил, что в петербургской команде должны играть россияне, в том числе из клубной академии.

– При Петржеле «Зенит» показывал веселый футбол, и мы ему за это благодарны. Но что касается нынешней ситуации, то не стоит забывать, что все топ‑клубы ищут молодые таланты и берут их не только для себя, но и для того, чтобы потом выгодно продать. Это – экономика.

Прекрасный пример в этом плане – Малком. Он пришел в «Зенит» за 40 миллионов евро, а ушел за 60. Это половина содержания клуба за сезон. А в целом это можно назвать стратегией и развитием, ведь оказался в « » достаточно молодым – ему было 22 года.

Что касается своих воспитанников – посмотрите, сколько их играет в основных составах клубов . Уходят они из «Зенита», между прочим, тоже не бесплатно, потому что сейчас футбол – это бизнес. Так почему не взять молодого способного бразильца?

В то же время дает шанс всем – он никого из академии не «закрывает». Но подобных , мы, увы, пока не видим. Более того, почему в товарищеском матче с «Нефтчи» лучший на поле – это Барриос, а не, скажем, с , которым надо доказывать и завоевывать место в стартовом составе? В любой игре нужны старание и желание показать все, на что способен.

– Нужно ли «Зениту» еще усиливаться этой зимой?

– Обязательно. Как тут не вспомнить, когда в качестве первого серьезного набора Семака в команду пришли Барриос, Ракицкий и Азмун. Сейчас как минимум надо усиливать правый фланг.

– Обороны или полузащиты?

– Правый фланг. Целиком. На данный момент это проблема «Зенита» – правый защитник, полузащитник и нападающий. Педро как раз, возможно, первый шаг в этом направлении. Но не последний в плане усиления в целом. «Зенит» уже приобрел Нино – это хорошая новость. Нино – центральный защитник, капитан «Флуминенсе» и олимпийский чемпион Токио‑2020 вместе с Малкомом и Клаудиньо. Так что последний его прекрасно знает, – сказал Орлов.

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