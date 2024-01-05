Орлов о трансфере Педро в «Зенит» за 9 млн евро: «Фантазии, сумма сильно завышена. Никого из академии Семак не «закрывает», но подобных Аршавину мы пока не видим»
Геннадий Орлов прокомментировал трансфер Педро в «Зенит».
Ранее «Зенит» объявил о подписании 17-летнего нападающего «Коринтианс» Педро дос Сантоса. Игрок присоединится к команде 12 января – до того, как ему исполнится 18 лет.
Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга выкупил 50% прав на Педро за 9 млн евро.
– То, что Педро появится в «Зените», – это абсолютно точно. Ему сейчас 17 лет, но 5 февраля исполняется 18, так что его заявят на вторую часть сезона. Причем, насколько я знаю, он сам изъявил желание приехать в Петербург в январе, чтобы здесь 12 числа пройти медицинское обследование, познакомиться с командой и вместе с ней отсюда лететь на сборы.
– Как вы относитесь к информации о том, что «Зениту» Педро обошелся в 9 миллионов евро?
– Это фантазии автора, выдавшего эту информацию. Сумма не соответствует действительности и сильно завышена.
– Властимил Петржела, комментируя переход Педро в «Зенит», заявил, что в петербургской команде должны играть россияне, в том числе из клубной академии.
– При Петржеле «Зенит» показывал веселый футбол, и мы ему за это благодарны. Но что касается нынешней ситуации, то не стоит забывать, что все топ‑клубы ищут молодые таланты и берут их не только для себя, но и для того, чтобы потом выгодно продать. Это – экономика.
Прекрасный пример в этом плане – Малком. Он пришел в «Зенит» за 40 миллионов евро, а ушел за 60. Это половина содержания клуба за сезон. А в целом это можно назвать стратегией и развитием, ведь Малком оказался в «Зените» достаточно молодым – ему было 22 года.
Что касается своих воспитанников – посмотрите, сколько их играет в основных составах клубов РПЛ. Уходят они из «Зенита», между прочим, тоже не бесплатно, потому что сейчас футбол – это бизнес. Так почему не взять молодого способного бразильца?
В то же время Сергей Семак дает шанс всем – он никого из академии не «закрывает». Но подобных Аршавину, мы, увы, пока не видим. Более того, почему в товарищеском матче с «Нефтчи» лучший на поле – это Барриос, а не, скажем, Круговой с Мостовым, которым надо доказывать и завоевывать место в стартовом составе? В любой игре нужны старание и желание показать все, на что способен.
– Нужно ли «Зениту» еще усиливаться этой зимой?
– Обязательно. Как тут не вспомнить, когда в качестве первого серьезного набора Семака в команду пришли Барриос, Ракицкий и Азмун. Сейчас как минимум надо усиливать правый фланг.
– Обороны или полузащиты?
– Правый фланг. Целиком. На данный момент это проблема «Зенита» – правый защитник, полузащитник и нападающий. Педро как раз, возможно, первый шаг в этом направлении. Но не последний в плане усиления в целом. «Зенит» уже приобрел Нино – это хорошая новость. Нино – центральный защитник, капитан «Флуминенсе» и олимпийский чемпион Токио‑2020 вместе с Малкомом и Клаудиньо. Так что последний его прекрасно знает, – сказал Орлов.
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Мда. Орлов видать лучше знает.
Но зачем, когда можно купить бразильцев? Правда, непонятно, зачем покупать бразильцев в текущих реалиях, когда продать кого-либо в Европу втридорога - большая проблема.
Академии Зенита собирают урожай со всего Северо-западного ФО, 14 млн человек живёт в округе. Из этого округа в РПЛ команд больше нет, в Питере у Зенита вообще монополия. Это огромный ресурс, с которым Зенит работает просто ужасно. Население Каталонии, например, в 2 раза меньше, и там не одна Барса как бы.
А наши... сборные юниоров раньше норм выступали! Даже выигрывали. Только как во взрослый футбол переходят, получают жирные контракты - растворяются.Как ты не тренируй, но если у человека пропадает мотивация, ты ничего уже не сделаешь. Появляются всякие Иваны Игнатьевы и прочие.
Я помню, ещё при Спаллетти Зенит играл ЛЧ в гостях. И он там на последние пять минут Канунникова выпустил. Тот после этого больше не играл, кажется. У него было пять минут, а он пешочком ходил. Молодой, перспективный, но уже обнаглевший.