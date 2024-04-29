Федотов о голе-фантоме: «Судьи увидели, что мяч пересек линию, если бы были сомнения, то не засчитали бы. В класико ни один повтор не дал четкого ответа»

Теги ЦСКА Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Балтика Владимир Федотов видеоповторы Матч ТВ Класико Кирилл Глебов Футбол

Владимир Федотов высказался о спорном эпизоде с забитым голом.

ЦСКА в гостях уступил «Балтике» (1:3) в 26-м туре Мир РПЛ.

На 90-й минуте хавбек армейцев Кирилл Глебов замкнул навес Тамерлана Мусаева. Голкипер Евгений Латышонок остановил мяч на линии и затем парировал второй удар Глебова. Главный судья Ян Бобровский указал на центр поля, а после консультации с видеоассистентом подтвердил взятие ворот.

– Конечно, мы не настраивалась на поражение, и у нас были хорошие предпосылки открыть счет, когда мы не реализовали момент в первом тайме. Это был стопроцентный момент, наверное, игра приняла бы другой окрас.

Этот пенальти, точнее скажем, этот глупый пенальти поставил нас в неудобные условия, тут уже пришлось рисковать.

Было ли с вашей позиции видно, был ли гол Глебова?

– С нашей, конечно, нет. Мы и по видео смотрели. Думаю, что только специальный повтор может определить. Вы же видели, что в класико ни один повтор не дал четкого ответа, пересек ли мяч линию.

Если бы были сомнения, то, естественно, гол не засчитали бы. Судьи увидели, что мяч пересек линию ворот. Думаю, что было так, – сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

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18 комментариев
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Сравнить гол из классико с этим. Ну сильно.
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федотов себя с хави или с карло сравнил, чот не соображу
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Лысый жулик не в курсе, что в Испании не засчитали гол-фантом

У нас же новый скандал с ######## опейкиной, которую крышуют и двигают шишкановские бандиты

Второй эпизод у нее
+7
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В этом весь гений Федотова. Когда что-то "левое" заходит в его пользу, то это ок. Как происходит обратное, то начинается нытье. Будь мужиком, а...
+4
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Ответ Vera Berg
Правильное сравнение. Там вообще спина вратаря всё заслоняла. Здесь с одной камеры казалось, что мяч пересёк
Ни с одной камеры так не казалось! Тот стоп кадр был сделан когда мяч был в воздухе, это просто визуальный обман, на самом деле он находится над линией. Если не делать стоп кадров, а просто замедлить то очевидно что мяч опускается ровно на линию.
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Федотов - ты лысый шарлатан!
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а где специальные повторы делают?
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гол фантом это ещё ладно...
тренер Фантомас... вот где засада
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и все пеняют на это классико... рад, что этот гол особо ничего не поменял, было бы обидно
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Воткнуть три-четыре копеечные камеры в перекладину и по две в штанги что не даёт сделать?!

Просто было бы всё видно в этом случае
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Балтика Молодцы !!! Жаль КБ не сделал это ! Игорёша давай на выход ! Пора уже ! Харе смешить ! Нога Бога уже не поможет !!! Да и бабок всем твоим хватит !!!
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Только слепой судья Вар не видел, что гола не было. Классико федот приводит в пример, только там то обратная ситуация была.
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Ответ Katalan
Сравнить гол из классико с этим. Ну сильно.
Правильное сравнение. Там вообще спина вратаря всё заслоняла. Здесь с одной камеры казалось, что мяч пересёк
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Ответ Vera Berg
Правильное сравнение. Там вообще спина вратаря всё заслоняла. Здесь с одной камеры казалось, что мяч пересёк
Я правильно понял логику:
"Правильное сравнение" - потому что в одном случае только с одной камеры не видно т.к. вратарь заслонял, а в другом случае только с одной камеры "казалось, что пересек".

Это ж в прямом смысле обратные ситуации. Ладно бы еще в классико засчитали гол, а тут нет. Можно было бы дискутировать вроде "с какого количества ракурсов должно казаться, что пересек"

Но здесь в той ситуации где у Ла Лиги позиция "если мы не уверены хоть на 1%, мы не засчитаем", то в РПЛ "если нам хоть на 1% показалось что гол, то мы его засчитаем".

P. S. При этом я видимо этот 1 ракурс где "казалось, что пересек", видимо не встретил. Со всех ракурсов не вижу гола.
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Ответ Wiley Fox
Лысый жулик не в курсе, что в Испании не засчитали гол-фантом У нас же новый скандал с ######## опейкиной, которую крышуют и двигают шишкановские бандиты Второй эпизод у нее
Два раза только в игре Спартака она ошибки сделала
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