Федотов о голе-фантоме: «Судьи увидели, что мяч пересек линию, если бы были сомнения, то не засчитали бы. В класико ни один повтор не дал четкого ответа»

Владимир Федотов высказался о спорном эпизоде с забитым голом.

ЦСКА в гостях уступил «Балтике» (1:3) в 26-м туре Мир .

На 90-й минуте хавбек армейцев замкнул навес Тамерлана Мусаева. Голкипер Евгений Латышонок остановил мяч на линии и затем парировал второй удар Глебова. Главный судья указал на центр поля, а после консультации с видеоассистентом подтвердил взятие ворот.

– Конечно, мы не настраивалась на поражение, и у нас были хорошие предпосылки открыть счет, когда мы не реализовали момент в первом тайме. Это был стопроцентный момент, наверное, игра приняла бы другой окрас.

Этот пенальти, точнее скажем, этот глупый пенальти поставил нас в неудобные условия, тут уже пришлось рисковать.

– Было ли с вашей позиции видно, был ли гол Глебова?

– С нашей, конечно, нет. Мы и по видео смотрели. Думаю, что только специальный повтор может определить. Вы же видели, что в класико ни один повтор не дал четкого ответа, пересек ли мяч линию.

Если бы были сомнения, то, естественно, гол не засчитали бы. Судьи увидели, что мяч пересек линию ворот. Думаю, что было так, – сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.