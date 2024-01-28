Орлов о срыве трансфера Тикнизяна в «Зенит»: «Он бы усилил команду, Семак рассчитывал на него. Не особо верю в то, что все упирается в зарплату»

Геннадий Орлов считает, что Наир Тикнизян мог бы усилить «Зенит».

Ранее стало известно, что трансфер защитника « » в « » сорвался из-за расхождений по зарплате. Тикнизян якобы запросил 2 млн евро в год при предложенных «Зенитом» 1,2 млн евро.

«Не знаю, что там на самом деле произошло. Не особо верю в то, что все упирается в зарплату. Семак на него рассчитывал. Тикнизян себя хорошо проявил осенью. Активный. Он бы усилил питерскую команду.

Ну, что поделать... Трансферное окно еще открыто. «Зенит» продолжает поиски футболиста с русским паспортом», – сказал комментатор.