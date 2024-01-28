Орлов о срыве трансфера Тикнизяна в «Зенит»: «Он бы усилил команду, Семак рассчитывал на него. Не особо верю в то, что все упирается в зарплату»

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Наир Тикнизян Спорт-Экспресс деньги Футбол

Геннадий Орлов считает, что Наир Тикнизян мог бы усилить «Зенит».

Ранее стало известно, что трансфер защитника «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате. Тикнизян якобы запросил 2 млн евро в год при предложенных «Зенитом» 1,2 млн евро.

«Не знаю, что там на самом деле произошло. Не особо верю в то, что все упирается в зарплату. Семак на него рассчитывал. Тикнизян себя хорошо проявил осенью. Активный. Он бы усилил питерскую команду.

Ну, что поделать... Трансферное окно еще открыто. «Зенит» продолжает поиски футболиста с русским паспортом», – сказал комментатор. 

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17 комментариев
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Тикнизян выбрал свой путь,удачи ему.
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Всё что не делается, всё к лучшему. ГС он свой выбор сделал, анализировать здесь нечего, ставим точку.
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Ответ Иван Новиков
Провели Гене по губам.
Тебя Иван зовут вообще-то
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Ответ Otto Kretschmer
Всё что не делается, всё к лучшему. ГС он свой выбор сделал, анализировать здесь нечего, ставим точку.
Пословицу «Всё, что не делается, всё к лучшему» придумал какой-то неудачник. Объясняю. В меня врезались на дороге за 20 лет, несколько раз какие-то идиоты, когда мне эти аварии сто лет не нужны были, меня грабили квартиру два раза, этих воришек не нашли, два раза давал нормальные деньги и зря, смылись в неизвестном направлении. На дорогах погибает множество людей, каждый день, включая маленьких детей — это разве к лучшему ?! И ещё я могу кучу фактов написать, которые лучше бы не случались с людьми, потому что некоторым поломали судьбу. Поэтому я говорю, что это отговорка сто процентов, для неудачников, чем для успешных людей.
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Ответ Вячеслав Припузов
Все упирается в амбиции Ромашкиной, с ней Тикнизян сам себе больше не хозяин...
Все упирается в эфир в 4:30 в Останкино
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только не Скопинцев
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Ответ Otto Kretschmer
Всё что не делается, всё к лучшему. ГС он свой выбор сделал, анализировать здесь нечего, ставим точку.
Здорово 🙌🏽. Я, с такой пословицей не очень согласен, скорее это похоже на отговорку, чем на истину.
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Ответ юра георгиевский
Здорово 🙌🏽. Я, с такой пословицей не очень согласен, скорее это похоже на отговорку, чем на истину.
Юра, посмотрим,я понимаю, усиливать проблемные позиции, ну а дублировать Сантоса Зенит мог бы наиграть кого- нибудь по- проще.
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Ответ Иван Новиков
Провели Гене по губам.
Извращенец?
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Усилил бы ........скамейку если только.
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А я думаю как раз из-за зп. Только бразильцам бесконтрольно наливают
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Наир, конечно, молодец! Не захотел учить португальский)
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