«Динамо» выложило старое видео с Медведевым после 1:0 с «Зенитом»: «Как болельщик с детских лет, поздравляю родной клуб!»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Медведев соцсети ахахаха Футбол

«Динамо» опубликовало старый ролик с поздравлениями от Александра Медведева.

В 26-м туре Мир РПЛ московская команда обыграла «Зенит» (1:0), в котором Медведев занимает должность председателя правления.

«Как болельщик «Динамо» с детских лет, поздравляю родной клуб! «Динамо», вперед!» – произносит менеджер.

Подпись к видеозаписи гласит: «Поздравляем каждого динамовца с победой родного клуба 💙».

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20 комментариев
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Ахахахах, нормально Динамо накинуло в кабину Медведеву. У него вообще рванет же
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+60
Дважды за день унизили
+44
-5
+39
Ууу, ну это смело, молодцы )
+32
-2
+30
Ахаха!!Ну это 5 баллов! Зачетный троллинг.
+19
0
+19
А вот это хорошо)
+14
-1
+13
смешно получилось
+7
0
+7
Ну, это же реально смешно. Унижение питерцев на поле и за ее пределами.
+5
-1
+4
Ответ Roman
Ахахахах, нормально Динамо накинуло в кабину Медведеву. У него вообще рванет же
Скажет что дипфейк. )
+3
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+3
огонь
+2
0
+2
Очередное доказательство, что не фиг верить этим товарищам сверху, им денег насыть они родную мать продадут. Для них слова вообще ничего не значат.
+3
-1
+2
Теперь понятны его постоянные позорные комментарии, он из динамовской семьи, яблоко от яблони😎
+2
-1
+1
Ответ Кирилл Демченко
Ууу, ну это смело, молодцы )
Понятно, что это домыслы, но мне вот что то кажется что в Динамо есть дяди посерьезнее Медведева, причем намного.
Кто он по сути для верхов? Да никто, шут гороховый.
Так что вряд ли стоит его боятся в серьез
+2
-1
+1
Ответ feelthedroom@mail.ru
Понятно, что это домыслы, но мне вот что то кажется что в Динамо есть дяди посерьезнее Медведева, причем намного. Кто он по сути для верхов? Да никто, шут гороховый. Так что вряд ли стоит его боятся в серьез
Силовики в Динамо явно по круче будут
0
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Ответ Balt
Скажет что дипфейк. )
Дикпик
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Месть - блюдо, которое подается холодным. Знали, держали, дожидались момента, дождались и - выложили. Неплохо, неплохо. Как бы только Медведев теперь в комитет этики, Спорлото или Гаагу не написал на "родной" клуб.
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Динамо должно гордиться своим преданным болельщиком😎
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смештно )
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