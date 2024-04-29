«Динамо» выложило старое видео с Медведевым после 1:0 с «Зенитом»: «Как болельщик с детских лет, поздравляю родной клуб!»
«Динамо» опубликовало старый ролик с поздравлениями от Александра Медведева.
В 26-м туре Мир РПЛ московская команда обыграла «Зенит» (1:0), в котором Медведев занимает должность председателя правления.
«Как болельщик «Динамо» с детских лет, поздравляю родной клуб! «Динамо», вперед!» – произносит менеджер.
Подпись к видеозаписи гласит: «Поздравляем каждого динамовца с победой родного клуба 💙».
Кто он по сути для верхов? Да никто, шут гороховый.
Так что вряд ли стоит его боятся в серьез