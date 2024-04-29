Семин о «Динамо»: «Они уже совсем близко к вершине. Тюкавин вырастает в суперзвезду, в самый нужный момент забивает важные голы»

Теги Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Константин Тюкавин Футбол

Юрий Семин высказался о победе «Динамо».

Москвичи обыграли «Зенит» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ.

«Хороший матч за лидерство. «Динамо» уже совсем близко к вершине. Они сыграли очень осторожно и очень сильно в обороне.

Ну, и Тюкавин вырастает в суперзвезду. В самый нужный момент он забивает важные голы. Закономерная победа «Динамо», – сказал бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин.

«Динамо» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице с 47 очками, отставая от «Краснодара» на 2 очка и «Зенита» на 3. У «быков» игра в запасе.

«Динамо» выложило старое видео с Медведевым после 1:0 с «Зенитом»: «Как болельщик с детских лет, поздравляю родной клуб!»

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