Семин о «Динамо»: «Они уже совсем близко к вершине. Тюкавин вырастает в суперзвезду, в самый нужный момент забивает важные голы»
Юрий Семин высказался о победе «Динамо».
Москвичи обыграли «Зенит» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ.
«Хороший матч за лидерство. «Динамо» уже совсем близко к вершине. Они сыграли очень осторожно и очень сильно в обороне.
Ну, и Тюкавин вырастает в суперзвезду. В самый нужный момент он забивает важные голы. Закономерная победа «Динамо», – сказал бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин.
«Динамо» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице с 47 очками, отставая от «Краснодара» на 2 очка и «Зенита» на 3. У «быков» игра в запасе.
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