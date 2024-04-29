Дибала и Влахович лидируют по голевым действиям (12) в Серии А в 2024-м. Лучший по «гол+пас» в сезоне – Лаутаро

забил с пенальти в матче Серии А с «Наполи» (2:2).

Хавбек «Ромы» набрал 12-е (9+3) очко в текущем турнире по системе «гол+пас» в 2024 году и догнал лидера по этому показателю .

Начиная с января у форварда « » 10 мячей и 2 ассиста в чемпионате Италии.

В турнире в целом по «гол+пас» на данный момент лидирует Лаутаро Мартинес («Интер») – 23+2. Дибала идет вторым – 13+9, Оливье Жиру («Милан») – третьим (13+8), Влахович – четвертым (16+4).