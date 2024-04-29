Дибала и Влахович лидируют по голевым действиям (12) в Серии А в 2024-м. Лучший по «гол+пас» в сезоне – Лаутаро

Теги Интер Рома Ювентус серия А Италия Пауло Дибала Лаутаро Мартинес Душан Влахович Футбол

Пауло Дибала забил с пенальти в матче Серии А с «Наполи» (2:2).

Хавбек «Ромы» набрал 12-е (9+3) очко в текущем турнире по системе «гол+пас» в 2024 году и догнал лидера по этому показателю Душана Влаховича.

Начиная с января у форварда «Ювентуса» 10 мячей и 2 ассиста в чемпионате Италии. 

В турнире в целом по «гол+пас» на данный момент лидирует Лаутаро Мартинес («Интер») – 23+2. Дибала идет вторым – 13+9, Оливье Жиру («Милан») – третьим (13+8), Влахович – четвертым (16+4).

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13 комментариев
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Павлик тащил одного лысого шарлатана, Влаха другого
+7
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+7
Ответ Kirlian
эпик фейл был отпустить Дибалу и сделать ставку на дорогущий древесный материал под названием Влахович
а чем плох Влахович ? Он даже в уг футболе Аллегри голы забивает и второй бомбардир лиги. Ему бы нормальных партнеров и подносчиков снарядов и футбол атакующий с сильным тренером и он станет лютым топом. А Дибала при всем уважении к нему возраст+хрусталь
+8
-1
+7
Страшно представить сколько бы забивал Влахович будь у Юве нормальный атакующий футбол, а не уг Аллегри.
+6
0
+6
Ответ Kirlian
эпик фейл был отпустить Дибалу и сделать ставку на дорогущий древесный материал под названием Влахович
У них позиции разные, очень странное сравнение. Вы футбол то смотрите вообще?
+3
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+3
Жиру дает прикурить молодежи
+2
-1
+1
Сколько Дибала значит для Ромы - это хана.
В 9 матчах сезона в серии А, когда он отсутствовал (на время Де Росси пришлось 2 из них), Рома не добрала 14 очков в чемпионате...
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Ну то есть Ювентус платит огромные деньги Сандро и Бонуччи, заплатил 70 за выкуп Влахи, но на Дибалу накинуть сверху лям-два в год не нашлось? 🤣🤡

Я не хочу себе даже представлять, сколько очков мы из-за этого потеряли - при всём уважении к Кьезе... Дибала крайне хорош в том, чтобы добавить креатива против средних команд и добавить класса против топов.

Были 10 за год только аренды за Морату, были 7 лямов Рэмзи, Куадрадо + упомянутые выше, были больше сотни миллионов на Кина, Кьезу (которого не умеет использовать Аллегри) и Влаху - но 2-3 лишних ляма в год на главного креативщика не нашлось.

Я не могу представить себе, насколько бесконечно тупы были Керубини и Ко, чтобы не продлить его
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Ответ Вадим Белозёров
а чем плох Влахович ? Он даже в уг футболе Аллегри голы забивает и второй бомбардир лиги. Ему бы нормальных партнеров и подносчиков снарядов и футбол атакующий с сильным тренером и он станет лютым топом. А Дибала при всем уважении к нему возраст+хрусталь
Он отыграл больше минут, чем Влаха. Кто же тогда серб?))
Не говоря об огромной разнице в стоимости
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Ответ Kirlian
эпик фейл был отпустить Дибалу и сделать ставку на дорогущий древесный материал под названием Влахович
У них разные позиции, но отпустить его - эпик фейл, да
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Ответ Kubinec_
Павлик тащил одного лысого шарлатана, Влаха другого
ну ты пойми ну мы ж бригада..
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Ответ Вадим Белозёров
Страшно представить сколько бы забивал Влахович будь у Юве нормальный атакующий футбол, а не уг Аллегри.
Влахович - топ-2 по нереализованным голевым моментам. + запорол несколько пенальти.

Забивал бы больше, но еще больше бы порол. Ему еще работать и работать над собой.
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Ответ Тюменец
Сколько Дибала значит для Ромы - это хана. В 9 матчах сезона в серии А, когда он отсутствовал (на время Де Росси пришлось 2 из них), Рома не добрала 14 очков в чемпионате...
Ювентус тоже мучается без его креатива второй год - тем более Аллегри не ставит комбинации, а полагается на индивидуальное мастерство
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