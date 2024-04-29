Дибала и Влахович лидируют по голевым действиям (12) в Серии А в 2024-м. Лучший по «гол+пас» в сезоне – Лаутаро
Пауло Дибала забил с пенальти в матче Серии А с «Наполи» (2:2).
Хавбек «Ромы» набрал 12-е (9+3) очко в текущем турнире по системе «гол+пас» в 2024 году и догнал лидера по этому показателю Душана Влаховича.
Начиная с января у форварда «Ювентуса» 10 мячей и 2 ассиста в чемпионате Италии.
В турнире в целом по «гол+пас» на данный момент лидирует Лаутаро Мартинес («Интер») – 23+2. Дибала идет вторым – 13+9, Оливье Жиру («Милан») – третьим (13+8), Влахович – четвертым (16+4).
В 9 матчах сезона в серии А, когда он отсутствовал (на время Де Росси пришлось 2 из них), Рома не добрала 14 очков в чемпионате...
Я не хочу себе даже представлять, сколько очков мы из-за этого потеряли - при всём уважении к Кьезе... Дибала крайне хорош в том, чтобы добавить креатива против средних команд и добавить класса против топов.
Были 10 за год только аренды за Морату, были 7 лямов Рэмзи, Куадрадо + упомянутые выше, были больше сотни миллионов на Кина, Кьезу (которого не умеет использовать Аллегри) и Влаху - но 2-3 лишних ляма в год на главного креативщика не нашлось.
Я не могу представить себе, насколько бесконечно тупы были Керубини и Ко, чтобы не продлить его
Не говоря об огромной разнице в стоимости
Забивал бы больше, но еще больше бы порол. Ему еще работать и работать над собой.