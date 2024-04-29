Александр Мостовой: «Такого «Зенита» давно не было, это нонсенс. Посмотрим, готов ли реально «Краснодар» стать чемпионом»

Александр Мостовой высказался о последствиях поражения «Зенита» от «Динамо».

«Я говорил, что «Зенит» может потерять снова очки, и они это сделали. Это нонсенс – давно не было такого « ».

«Динамо» сегодня очень повезло, по игре ничья была бы справедливым итогом, но они и выиграли даже.

Итог сегодняшнего матча таков: теперь посмотрим, готов ли реально «Краснодар» стать чемпионом в этом сезоне», – заявил бывший полузащитник сборной России.

«Краснодар» станет 1-м, если победит «Крылья». «Зенит» опережает «быков» на 1 очко, «Динамо» – на 3