Александр Мостовой: «Такого «Зенита» давно не было, это нонсенс. Посмотрим, готов ли реально «Краснодар» стать чемпионом»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Краснодар Футбол

Александр Мостовой высказался о последствиях поражения «Зенита» от «Динамо».

«Я говорил, что «Зенит» может потерять снова очки, и они это сделали. Это нонсенс – давно не было такого «Зенита».

«Динамо» сегодня очень повезло, по игре ничья была бы справедливым итогом, но они и выиграли даже.

Итог сегодняшнего матча таков: теперь посмотрим, готов ли реально «Краснодар» стать чемпионом в этом сезоне», – заявил бывший полузащитник сборной России.

«Краснодар» станет 1-м, если победит «Крылья». «Зенит» опережает «быков» на 1 очко, «Динамо» – на 3

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10 комментариев
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Не болельщик Зенита. Но Краснодар показал себя в игре с ним. Такой чемпион не нужен. Может, Динамо сможет вскочить на подножку уходящего чемпионства. Но по игре бледно голубые дадут всем фору
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Никогдар снова сольется там одни бесхоебытиши играют под руководством бесхребетыша марионетки
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Как болельщик Зенита соглашусь. После гола выключил трансляцию, понимая, что с такой игрой ничего не будет. Последние четыре матча Зенит играет, как будто пыжиться, пыжиться, а смысла нет. Имея в этих матчах большое територриальное преимущество, тырк пырк поперёк и ничего не происходит. Все научились, ставят защиту, которую Зенит не может преодолеть. Мастерства нет против грамотной защиты, и то, это не Мадрида защита, а так, тоже мало на что способных, но для Зенита хватает. Ужас, а не игра.
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Зенит просто поплыл пр физруке(
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Ответ I. S.
Кто-то вчера его гением назвал.
никогда в жизни !
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Ответ I. S.
Никогда не мог понять восхищения Семаком. Не тренер. И игроком был каким-то... не знаю, серым что ли. Непонятным. В качестве аналогии из нынешних мне всегда приходит на ум Зобнин.
не надо такими сравнениями Зобу обижать
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