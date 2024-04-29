Слишкович о преображении «Спартака»: «Проблемы были в психологии. Игроков нужно было расслабить, они боялись ошибаться» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович высказался о преображении «Спартака».

Победив «Локомотив» (3:2) в Мир РПЛ, красно-белые продлили беспроигрышную серию до 4 матчей.

— Команда преобразилась. Что вам конкретно удалось привнести?

— Я был уверен в том, что были проблемы в психологии. Игроков нужно было расслабить, они боялись ошибаться. Сейчас все получилось, но кто знает, что будет завтра. 

Я старался помочь им, поговорить с ними. Тактически у нас нет времени менять что‑то кардинально. Секрета нет, это просто чувство и доверие тренера, который старается найти момент и исправить его, — сказал и.о. главного тренера «Спартака».

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6 комментариев
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Чем черт не шутит, может стоит оставить его. А там глядишь получится. Как было с нашим тренером защитников в 16 году, тоже был никому неизвестный.
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Вова, ты забыл, что Гильермо тоже начал очень хорошо.
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Ответ Тимур Посредников
Чем черт не шутит, может стоит оставить его. А там глядишь получится. Как было с нашим тренером защитников в 16 году, тоже был никому неизвестный.
И после он стал звездным тренером, который до сих пор нарасхват? Сами болельщики готовы раз за разом ставить эксперименты над собственным клубом. Нельзя так ненавидеть Спартак
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