Слишкович о преображении «Спартака»: «Проблемы были в психологии. Игроков нужно было расслабить, они боялись ошибаться» 

Владимир Слишкович высказался о преображении «Спартака».

Победив «Локомотив» (3:2) в Мир , красно-белые продлили беспроигрышную серию до 4 матчей.

— Команда преобразилась. Что вам конкретно удалось привнести?

— Я был уверен в том, что были проблемы в психологии. Игроков нужно было расслабить, они боялись ошибаться. Сейчас все получилось, но кто знает, что будет завтра.

Я старался помочь им, поговорить с ними. Тактически у нас нет времени менять что‑то кардинально. Секрета нет, это просто чувство и доверие тренера, который старается найти момент и исправить его, — сказал и.о. главного тренера « ».

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