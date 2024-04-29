Шунин об 1:0 с «Зенитом»: «Динамо» действовало как единый механизм. Не позволили насесть на наши ворота» 

Антон Шунин оценил победу «Динамо» над «Зенитом» (1:0) в Мир РПЛ.

— Благодаря чему выиграли сегодня?

— Мы действовали как единый механизм, классно друг друга страховали. Терпели, качественно выходили в контратаки. Реализовали свой момент.

Понятно, что не стали низко садиться. И мы не позволили «Зениту» насесть на наши ворота. Тяжелая игра, при этом мы достойно себя в ней показали, – сказал вратарь «Динамо».

Как «Динамо» наказало пассивный «Зенит»