Семин не обижен на «Локо»: «Это практически вся моя жизнь. Руководители приходят в клуб по непонятным критериям, то так же быстро и уходят»
Юрий Семин заявил, что не обижен на «Локомотив».
— На каких условиях согласились бы сразу возглавить «Локомотив»?
— Ходит молва, что Семин обижен на «Локомотив». Это не так. «Локомотив» для меня — практически вся моя жизнь. Пришел в этот клуб совсем молодым тренером, рос вместе с командой…
Руководители бывают разные, есть хорошие и плохие. Но есть болельщики, которые меня всегда поддерживают. Поэтому «Локомотив» — это те люди, которые приходят на стадион, болеют.
А руководители… Раз руководители приходят в клуб по непонятным критериям, то так же быстро и уходят… Болельщики же остаются с командой всегда. Мне всегда было в «Локомотиве» приятно и комфортно. Потому мы все вместе успеха и достигали, — сказал бывший главный тренер «Локомотива» во время встречи с болельщиками железнодорожников.