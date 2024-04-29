Семин не обижен на «Локо»: «Это практически вся моя жизнь. Руководители приходят в клуб по непонятным критериям, то так же быстро и уходят» 

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Юрий Семин заявил, что не обижен на «Локомотив».

— На каких условиях согласились бы сразу возглавить «Локомотив»?

— Ходит молва, что Семин обижен на «Локомотив». Это не так. «Локомотив» для меня — практически вся моя жизнь. Пришел в этот клуб совсем молодым тренером, рос вместе с командой… 

Руководители бывают разные, есть хорошие и плохие. Но есть болельщики, которые меня всегда поддерживают. Поэтому «Локомотив» — это те люди, которые приходят на стадион, болеют.

А руководители… Раз руководители приходят в клуб по непонятным критериям, то так же быстро и уходят… Болельщики же остаются с командой всегда. Мне всегда было в «Локомотиве» приятно и комфортно. Потому мы все вместе успеха и достигали, — сказал бывший главный тренер «Локомотива» во время встречи с болельщиками железнодорожников.

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6 комментариев
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Сёмин топ, взял чемпионство, боролся за медали, а а итоге пришли к Гиздолю, Цвинбауэру и чуть не вылетели
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Конечно, команда это намного большее, чем руководители. Это история, эмоции, болельщики, Юр Палыч мудрый мужик!
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Ответ Marcus-light
Палыч мегукрут и легенда Локомотива, но это не означает, что он топовый менеджер по современным меркам. Может, лучше Галактионова как тренер, но тот хотя бы Санта-Барбару не устраивает
Лучше интриги и чемпионство с кубками, чем пятое место и макет вместо тренера.
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Эх, не будет больше того времени, останется только ностальгия!
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Хоть я и не болельщик паровозов, но Шпалычу респект и уважуха. Легенда...
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