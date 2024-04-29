Семин не обижен на «Локо»: «Это практически вся моя жизнь. Руководители приходят в клуб по непонятным критериям, то так же быстро и уходят» 

Юрий Семин заявил, что не обижен на «Локомотив».

— На каких условиях согласились бы сразу возглавить « »?

— Ходит молва, что обижен на «Локомотив». Это не так. «Локомотив» для меня — практически вся моя жизнь. Пришел в этот клуб совсем молодым тренером, рос вместе с командой…

Руководители бывают разные, есть хорошие и плохие. Но есть болельщики, которые меня всегда поддерживают. Поэтому «Локомотив» — это те люди, которые приходят на стадион, болеют.

А руководители… Раз руководители приходят в клуб по непонятным критериям, то так же быстро и уходят… Болельщики же остаются с командой всегда. Мне всегда было в «Локомотиве» приятно и комфортно. Потому мы все вместе успеха и достигали, — сказал бывший главный тренер «Локомотива» во время встречи с болельщиками железнодорожников.