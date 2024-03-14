Промес арестован в ОАЭ, «Атлетико» и «Боруссия» – последние четвертьфиналисты ЛЧ, Ивич уволен из «Краснодара», «Зенит» в полуфинале Кубка, Тутберидзе против Тарасовой и другие новости

1. У Промеса дела все хуже: его арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, которая требует экстрадиции Квинси. Не все понимают, зачем «Спартак» вообще привез хавбека в ОАЭ, однако на сборах его хотел видеть Абаскаль. «Спартак» требовал, чтобы Промес покинул Эмираты до суда, но тот отказался. Андрей Аршавин считает, что задержание нидерландца – лучшее разрешение проблемы для всех, кроме самого игрока.

2. «Атлетико» и «Интер» выдали эпичную зарубу в ЛЧ: дело дошло до пенальти, где точнее были мадридцы – Облак потащил удары Санчеса и Классена, а Лаутаро вообще пробил мимо. «Боруссия» выбила ПСВ и сыграет в 1/4 финала впервые за три года.

Теперь нам известны все четвертьфиналисты – имена ого-го! В Лиге чемпионов не осталось итальянских команд, зато в восьмерку лучших пробились сразу три клуба Ла Лиги.

3. «Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича с поста главного тренера. Сербу выплатят 1,5 млн евро, а заменит его в команде, судя по всему, Мурад Мусаев. Для игроков отставка Ивича стала неприятным сюрпризом, а вот с руководством у тренера были разногласия. В «Спартаке» тоже есть сомнения по поводу его приглашения.

4. «Зенит» пробился в полуфинал Кубка России в пути РПЛ, обыграв «Динамо» дома в ответном матче. Для питерцев это первая победа над бело-голубыми в сезоне, а динамовцы тем временем проиграли впервые в сентября.

В Пути регионов «Урал» по пенальти одолел «Родину», «Ахмат» прошел «Волгарь».

5. Этери Тутберидзе призвала Татьяну Тарасову извиниться за слова о допинге, заявив о клевете. Тарасова ответила, что принесет извинения, если ей «предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось». У этого сражения в любом случае есть все шансы стать легендарным.

6. НХЛ. Гол Ивана Мирошниченко не помог «Вашингтону» в матче с «Эдмонтоном» (2:7), Никита Задоров сделал хет-трик Горди Хоу против «Колорадо» (3:4 ОТ). Другие результаты – здесь.

7. Датская лига зарегистрировала название «Суперлига» как товарный знак в ЕС – теперь его не сможет использовать Суперлига Европы.

8. НБА. «Даллас» победил «Голден Стэйт», «Сакраменто» выиграл у «Лейкерс». Другие результаты – здесь.

9. Маурицио Сарри ушел в отставку с поста главного тренера «Лацио».

10. Призер Сочи-2014 по биатлону Евгений Гараничев завершит карьеру в конце сезона.

11. Хави покинет «Барселону» даже в случае победы в Лиге чемпионов.

12. Бедолагу Винисиуса не отпускают хейтеры: фанаты «Атлетико» оскорбляли его перед игрой с «Интером», а в прошлом месяце, как выяснилось, бразильца оскорбляли на расовой почве, пока он играл с детьми в Марокко.

13. «ПСЖ» стал последним полуфиналистом Кубка Франции, где встретится с «Ренном».

14. Лионель Месси продлил результативную серию (5+2) до 5 матчей, вновь забив «Нэшвиллу» (3:1). «Интер Майами» вышел в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

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