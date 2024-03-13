Игроков «Краснодара» удивило увольнение Ивича. Им нравилось работать с тренером («Чемпионат»)
Игроки «Краснодара» были удивлены отставкой Владимира Ивича.
«Игроки поддерживали тренера, поэтому его отставку не поняли, были очень сильно удивлены», – заявил источник «Чемпионата».
Второй собеседник подтвердил эту информацию и добавил, что игрокам нравилось работать с тренером, а «от игры они получали удовлетворение».
Напомним, сегодня, 13 марта, стало известно об увольнении сербского тренера из «Краснодара».
Почему Ивич не заслужил увольнение из «Краснодара»
Увольнение Ивича – катастрофа. У «Краснодара» нет оправданий
Вот допустим я заказал ремонт дома. Приезжаю посмотреть что внутри и слышу от прораба - шуруй отсюда,плати зарплату,оплачивай стройматериалы,а потом я тебе покажу.
Вот и Ивич не понял кто хозяин