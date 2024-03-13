Игроков «Краснодара» удивило увольнение Ивича. Им нравилось работать с тренером («Чемпионат»)

Игроки «Краснодара» были удивлены отставкой Владимира Ивича.

«Игроки поддерживали тренера, поэтому его отставку не поняли, были очень сильно удивлены», – заявил источник «Чемпионата».

Второй собеседник подтвердил эту информацию и добавил, что игрокам нравилось работать с тренером, а «от игры они получали удовлетворение».

Напомним, сегодня, 13 марта, стало известно об увольнении сербского тренера из «Краснодара».

Почему Ивич не заслужил увольнение из «Краснодара»

Увольнение Ивича – катастрофа. У «Краснодара» нет оправданий