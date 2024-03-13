Игроков «Краснодара» удивило увольнение Ивича. Им нравилось работать с тренером («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Чемпионат.com Футбол

Игроки «Краснодара» были удивлены отставкой Владимира Ивича.

«Игроки поддерживали тренера, поэтому его отставку не поняли, были очень сильно удивлены», – заявил источник «Чемпионата».

Второй собеседник подтвердил эту информацию и добавил, что игрокам нравилось работать с тренером, а «от игры они получали удовлетворение».

Напомним, сегодня, 13 марта, стало известно об увольнении сербского тренера из «Краснодара».

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28 комментариев
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Да нас тут, на Спортсе, тоже удивило увольнение Ивича
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Мы все были удивлены, что уж там)))
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Строить футбольные команды и парки это разные вещи.
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Надеюсь, что хотя бы Галицкий не удивлён. Иначе совсем ничего не понятно!
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Строить футбольные команды и парки это разные вещи.
Строить парки, футбольную команду, стадион, бизнес и писать комменты на Спортс тоже разные вещи.
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Строить футбольные команды и парки это разные вещи.
Как есть админресурс, все легко.
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Игроки «Краснодара» давно уже должны себе уяснить, что при Галицком ни один тренер не будет работать с командой долго.
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Даже игроков!- Сегодня всю страну эта новость удивила и заколбасила.
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Ответ Gonzoo
А результаты последних двух недель их не удивили? "От игры они получали удовлетворение" что ж прекрасно
А что две недели это какой-то показатель в футболе? У Анчелотти, Гвардиола, Клоппа не было в карьере серии плохих игр? В Арсенале например за две недели с 23 декабря по 7 января ничья и два поражения в чемпионате и вылет из кубка че как увольняем Артету?
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Галицкому да самому тренеровать, да чеканить не умеет
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Ответ Aleksey Yashin
Да нас тут, на Спортсе, тоже удивило увольнение Ивича
Тот же источник что и у чемпионата?))
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Ответ encaro_one
Но ни один из игроков не сказал тренеру публичное спасибо, что обычно есть в других командах.
Алонсо, Сперцян, Баньяц, Кривцов, Кордоба, Агкацев. Вы хотя бы проверяйте инфу перед тем, как печатать на клавиатуре.
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Ответ Aleksey Yashin
Да нас тут, на Спортсе, тоже удивило увольнение Ивича
Убил)
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Галицкому нужно брать пример с Ротенберга и самому рулить, нечего тренеров мучить. Надеюсь, 800 матчей Сергей Николаевич успел уже посмотреть?)
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С пёселем в руководстве, у которого фамилия на Хаш начинается, на ИГ заканчивается, у кубанцев изначально мало вариантов на хорошие результаты. Другое хреново, в моем любимом клубе менеджмент ещё хуже
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Хорошие пиарщики у Галицкого,по факту такой же самодур как и боули.Оба дилентаты и не разбиваются в футболе
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Игроков Спартака удивляет обратное почему это недоразумение прыгающие на бровке их всё ещё тренирует!!!
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А что все ожидали?
Вот допустим я заказал ремонт дома. Приезжаю посмотреть что внутри и слышу от прораба - шуруй отсюда,плати зарплату,оплачивай стройматериалы,а потом я тебе покажу.
Вот и Ивич не понял кто хозяин
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Ответ Джонни Кэтсвил
Тот же источник что и у чемпионата?))
Инсайд от Ивана Карпова)
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Ответ ОттоДракула
Строить бизнес и писать комментарии это одно и то же.
Каким образом?) Подключив донаты на Спортс?
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Ответ Этот Райола хочет денег
Даже игроков!- Сегодня всю страну эта новость удивила и заколбасила.
Всю? Многим пофиг!
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Странно, что игроки не поняли что решения в клубе принимает один человек и принимает их в любой момент.
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