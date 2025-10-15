  • Спортс
10

Кокорин о «Динамо»: «Не просто так нефарт, может, какой-то сглаз. «Арис» приглашает батюшку в начале каждого сезона – может, и им позвать? Что-то же не дает сбыться мечте»

Александр Кокорин предложил «Динамо» обратиться к священнику.

– Когда «Динамо» в позапрошлом сезоне находилось в тайме от золота, смотрели решающий матч с «Краснодаром»?

– Честно – нет. Но удивился, как закрутился сюжет. И хотел, чтобы «Динамо» победило – это было бы очень здорово для команды. Столько лет ждать... Не просто так нефарт у «Динамо»... Может, какой-то сглаз.

– То есть верите в «проклятие жены Севидова»?

– Не верю, но вот, например, «Арис» приглашает батюшку в начале каждого сезона. Может, и «Динамо» такую практику ввести, позвать на стадион священника? Что-то же не дает сбыться мечте.

– К смене Марцела Лички на Валерия Карпина как отнеслись?

– Да без разницы – я же ни с тем, ни с другим не работал. Вот про Шварца мне нормально отзывались. А до него хотелось клубу сказать: попробуйте уже, возьмите хорошего тренера с именем.

Позвали Черчесова, был нормальный бюджет, выиграли шесть матчей из шести в Лиге Европы, «Динамо» стало превращаться в нормальную команду. И тут вы меняете вектор, топите команду, потом пытаетесь заново ее строить. Не понимаю всего этого.

Когда-то у «Динамо» было очень много начальников, и, пока доходило до решения, время оказывалось упущено. Сейчас там генеральный директор [Павел Пивоваров], который пришел из «Зенита», хороший, смышленый. Но «Динамо» ошибку сделало, когда меня не подписало и я в «Спартак» ушел, – сказал форвард «Ариса».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Кокорин
logoвысшая лига Кипр
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoСандро Шварц
logoДинамо Москва
logoАрис Лимасол
религия
Павел Пивоваров
logoСпорт-Экспресс
