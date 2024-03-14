Три команды Ла Лиги вышли в 1/4 финала ЛЧ, по две – из АПЛ и Бундеслиги, одна – из Лиги 1

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Три испанских клуба сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В восьмерку сильнейших пробились в этом сезоне «Реал», «Барселона» и «Атлетико».

Также в 1/4 финала вышли по два клуба Англии – «Манчестер Сити» и «Арсенал» – и Германии, которую будут представлять «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Одна команда сыграет в четвертьфинале от Франции – это «ПСЖ».

50 комментариев
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Да вообще по барабану. Самое главное команды в 1/4 финала за долгое время прям на подбор. Любой матч в 1/4 будет с большой вывеской и огненным!
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Ответ Арман Бижанов
Да вообще по барабану. Самое главное команды в 1/4 финала за долгое время прям на подбор. Любой матч в 1/4 будет с большой вывеской и огненным!
Охота на Боруссию будет на жеребьевке
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-5
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Ответ войд
Даже не смотря на кризис испанский чемпионат до сих пор является лучшей лигой в мире)
Видимо в прошлом году лучшей лигой мира была итальянская.
+22
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+12
Ответ ОттоДракула
Видимо в прошлом году лучшей лигой мира была итальянская.
Разница в том что для итальянцев это исключение, а для испанцев обыденность.
+12
-5
+7
Атлетико удивил конечно приятно, принтер считался фаворитом
+4
-2
+2
Ответ rigobersong
Сильнейшая лига мира!:) Дутый мешок АПЛ может и дальше пиарится своим тв контрактом:))
третий должен был быть ливерпуль, но в лч каким то боком зачесался ньюкасл, хотя у ливерпуля сезон был на травмах и перестройка на носу, в общем в следующем сезоне в плей офф лч вполне вероятно снова будут три клуба апл
+1
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+1
Даже не смотря на кризис испанский чемпионат до сих пор является лучшей лигой в мире)
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Ответ Родя Раскольников
Разница в том что для итальянцев это исключение, а для испанцев обыденность.
Норм отмазка.
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Ответ &_Bishep_&
Я так понял, сейчас на жеребьевке будут тянуть две сетки до финала. Прошлогоднее попадание итальянской команды в финал было во многом обусловлено этим. Когда Реал,ПСЖ, Бавария, МанСити, Ливерпуль, оказались в одной из них.
Как бы ПСЖ и Ливерпуоь тогда и вылетели еще в 1/8
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Ответ поколение пепси
кстати в следующем сезоне из лалиги в лч будет жирона, так что хейтеры апл, смеётся тот кто смеётся последним, посмотрим как они там об..тся
Каждый год это слышим и видим Вильярреал в полуфинале ЛЧ, Сосьедад в 1/8:)) а мю 4е места в группах с копенгагеном занимает:)🤣🤣🤣
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Ответ Нико Росберг
Главное не Реал - Атлетико, надоело, это уже смотреть
Согласен, в следующий раз мое сердце уже не выдержит
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Ответ revodrok
шикарная 1/4. единственные полупассажиры — Дортмунд. ну, а главное не будет, чтобы три итальянские команды разыгрывали путевку в финал
Швабра только раз в 100 лет стреляет
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Уровень конкуренции в АПЛ: Ливерпуль играет в ЛЕ
Это больше слабость Ливерпуля в том сезоне. Потому что 2 команды которые потом попали в Лигу Чемпионов там сильно облажались, даже 3 место в группе не взяли МЮ и НЮ.
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Ответ Злой Руся
Комментарий удален пользователем
Уровень конкуренции в АПЛ: Ливерпуль играет в ЛЕ
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Ответ Serkan_Ballboy
В последних 20 розыгрышах ЛЧ сколько раз испанских команд не было в 1/4 финала, 0 раз?
Последний раз, когда испанских команд не было в 1/4 финала ЛЧ, было в сезоне 2004/05.
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Ответ vtsch4svws
Охота на Боруссию будет на жеребьевке
Ошибаешься, они уже зарезервированы за Реалом.
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Атм-Бд, Бавария -Арс, Сити-Реал, Барса-Псж
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Ответ &_Bishep_&
На память сразу приходит 2017 : Наполи, Бавария, Атлетико, Ювентус. 2018: ПСЖ, Ювентус,Бавария, Ливерпуль
это вы избирательно подошли. я говорил в основном а не всегда
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Ответ Абдул Абакаев
возьми период по шире, например лет 10 или 15
На память сразу приходит
2017 : Наполи, Бавария, Атлетико, Ювентус.
2018: ПСЖ, Ювентус,Бавария, Ливерпуль
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Ответ Абдул Абакаев
реалу обычно суют главного андердога а тут таковой дортмунд
Реал
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Комментарий удален пользователем
Ответ ОттоДракула
Реал и Сити вряд ли будут довольны.
Ну Сити без разницы кто
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Сити - ПСЖ (Холанд vs Мбаппе)
Бавария - Барса ( месть за 8:2 или ремейк)
Реал-Арсенал (очень редкая пара, будет топ)
Атлетико-Боруссия (в плей-офф между собой никогда не играли)
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Дортмунд-Арсенал
Сити-Бавария( реванш за прошлый год .Упамекано только спрячте)
Псж-Барселона( бонус - судья Айтекин🤣)
Атлетико- Реал( тут всё ясно , дерби , расизм и тд и тп.)
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Ла лига рулит!
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Я так понял, сейчас на жеребьевке будут тянуть две сетки до финала. Прошлогоднее попадание итальянской команды в финал было во многом обусловлено этим. Когда Реал,ПСЖ, Бавария, МанСити, Ливерпуль, оказались в одной из них.
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Эти трое еще и в полуфинал могут пройти , если их разведут и не дадут МС .
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Те, кто пишет, что команды в четвертьфинале лучшие за последние несколько лет, видимо не знают, что где-то грустит один Юрген со своей великолепной командой, и где-то радуется одна Бавария, которая ждёт на жеребьёвке Дортмунд :)
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ПСЖ Барселона
Реал Атлетико
Сити Арсенал
Бавария Боруссия

и всё восхищение пропадёт
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Бабади «топ защитник» 😁
А ведь его купит какой нибудь МЮ за лямов 70🤣
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