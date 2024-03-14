Три команды Ла Лиги вышли в 1/4 финала ЛЧ, по две – из АПЛ и Бундеслиги, одна – из Лиги 1

Три испанских клуба сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В восьмерку сильнейших пробились в этом сезоне « », « » и « ».

Также в 1/4 финала вышли по два клуба Англии – « » и « » – и Германии, которую будут представлять « » и дортмундская « ».

Одна команда сыграет в четвертьфинале от Франции – это « ».