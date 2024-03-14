Три команды Ла Лиги вышли в 1/4 финала ЛЧ, по две – из АПЛ и Бундеслиги, одна – из Лиги 1
Три испанских клуба сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов.
В восьмерку сильнейших пробились в этом сезоне «Реал», «Барселона» и «Атлетико».
Также в 1/4 финала вышли по два клуба Англии – «Манчестер Сити» и «Арсенал» – и Германии, которую будут представлять «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
Одна команда сыграет в четвертьфинале от Франции – это «ПСЖ».
2017 : Наполи, Бавария, Атлетико, Ювентус.
2018: ПСЖ, Ювентус,Бавария, Ливерпуль
Бавария - Барса ( месть за 8:2 или ремейк)
Реал-Арсенал (очень редкая пара, будет топ)
Атлетико-Боруссия (в плей-офф между собой никогда не играли)
Сити-Бавария( реванш за прошлый год .Упамекано только спрячте)
Псж-Барселона( бонус - судья Айтекин🤣)
Атлетико- Реал( тут всё ясно , дерби , расизм и тд и тп.)
Реал Атлетико
Сити Арсенал
Бавария Боруссия
и всё восхищение пропадёт
А ведь его купит какой нибудь МЮ за лямов 70🤣