Задоров сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Колорадо»: 4-й гол в сезоне, передача и драка с Мэнсоном

Никита Задоров сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Колорадо».

Защитник « » отметился голом, результативной передачей и дракой в игре с «Эвеланш» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате .

В первом периоде 28-летний россиянин начал атаку, в результате которой Илья Михеев прервал 34-матчевую безголевую серию.

Во втором периоде забросил 4-ю шайбу в сезоне, а затем подрался с защитником « » , получив 5 минут штрафа.

В первом периоде Мэнсон получил малый штраф после хита против форварда канадского клуба Джей Ти Миллера.

Сегодня Никита (16:07, 2:25 – в меньшинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ, а также применил 5 силовых приемов и сделал 1 перехват.