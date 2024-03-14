Задоров сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Колорадо»: 4-й гол в сезоне, передача и драка с Мэнсоном
Никита Задоров сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Колорадо».
Защитник «Ванкувера» отметился голом, результативной передачей и дракой в игре с «Эвеланш» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
В первом периоде 28-летний россиянин начал атаку, в результате которой Илья Михеев прервал 34-матчевую безголевую серию.
Во втором периоде Задоров забросил 4-ю шайбу в сезоне, а затем подрался с защитником «Колорадо» Джошем Мэнсоном, получив 5 минут штрафа.
В первом периоде Мэнсон получил малый штраф после хита против форварда канадского клуба Джей Ти Миллера.
Сегодня Никита (16:07, 2:25 – в меньшинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ, а также применил 5 силовых приемов и сделал 1 перехват.
То что у него другая политическая позиция и он ее высказывает, вообще никого касаться не должно.
А то что он посредственный игрок, я бы ещё поспорил, 600+ матчей в НХЛ в 29 годам не каждому дано сыграть. По такому принципу туда же и Куликова можно отнести, по проценту очков за матч у них примерно одинаково, хотя он тоже не такой уж и звездный защитник