Задоров сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Колорадо»: 4-й гол в сезоне, передача и драка с Мэнсоном

Теги драки Ванкувер Колорадо НХЛ Никита Задоров Джош Мэнсон Хоккей

Никита Задоров сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Колорадо».

Защитник «Ванкувера» отметился голом, результативной передачей и дракой в игре с «Эвеланш» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

В первом периоде 28-летний россиянин начал атаку, в результате которой Илья Михеев прервал 34-матчевую безголевую серию. 

Во втором периоде Задоров забросил 4-ю шайбу в сезоне, а затем подрался с защитником «Колорадо» Джошем Мэнсоном, получив 5 минут штрафа.

В первом периоде Мэнсон получил малый штраф после хита против форварда канадского клуба Джей Ти Миллера. 

Сегодня Никита (16:07, 2:25 – в меньшинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ, а также применил 5 силовых приемов и сделал 1 перехват. 

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21 комментарий
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Ни одного удара, полежал немного на льду и хэт-трик готов))
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+11
а где драка то?
+11
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Ответ Александр Кошелев
а где драка то?
Тут важно то, что вступился за партнёра, можешь получить лещей, так что кровавые сопли во всю морду лица, можешь пообниматься, радостно хихикая с оппонентом, можешь сразу просто валяться)), но конкретно в этом случае, Никитоса подвела устойчивость, Мэнсон поймал его на противоходе и Задоров просто упал, драки как таковой не случилось. Но плюс в карму, за партнёра вступился и вышел на хольмганг.
+7
-2
+5
Ответ GLW
Комментарий удален модератором
В таком случае он каждый матч с одного очка начинает получается
+5
-1
+4
М-да, Фандудя в драке как обычно позорно слился...
+7
-5
+2
драка совсем не получилась. но гол и передачу это не отменяет. как хет-трик Горди Хоу.
+2
0
+2
Отличная драка
+3
-1
+2
Ответ Stenort
Ни одного удара, полежал немного на льду и хэт-трик готов))
Передача тоже хороша;) Но, в любом случае, молодец.
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+2
Никитос молодец, рад за него
+3
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+1
Норм отмудохали манкурта))
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0
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Не понимаю хейта в сторону Никиты.
То что у него другая политическая позиция и он ее высказывает, вообще никого касаться не должно.
А то что он посредственный игрок, я бы ещё поспорил, 600+ матчей в НХЛ в 29 годам не каждому дано сыграть. По такому принципу туда же и Куликова можно отнести, по проценту очков за матч у них примерно одинаково, хотя он тоже не такой уж и звездный защитник
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Комментарий удален модератором
А есть статистика с хет-триками Хоу? Интересно было бы где там Каспарайтис в рейтинге))) хотя он голов вообще то мало забивал...
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Отличная драка
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Мешок..даже страшно назвать это дракой.
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Ответ GLW
Комментарий удален модератором
Ну ниче, Мэнсон остудил все "поджоги"🤣
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