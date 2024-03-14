Мусаев возглавил «Краснодар», контракт – до конца сезона

« » объявил о назначении новым главным тренером.

Контракт с 40-летним специалистом подписан до конца текущего сезона.

Накануне «быки» расторгли соглашение с Владимиром Ивичем.

Мусаев уже работал главным тренером «Краснодара» – с 2019 по 2020 год. Под его руководством команда дебютировала в Лиге чемпионов.

Последним местом работы Мусаева был азербайджанский «Сабах», который он покинул в начале февраля. При Мусаеве клуб выступал в квалификации Лиги конференций.

После 20 туров «Краснодар» занимает в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко.

Увольнение Ивича – катастрофа. У «Краснодара» нет оправданий