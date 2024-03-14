Мусаев возглавил «Краснодар», контракт – до конца сезона

Теги премьер-лига Россия отставки Краснодар Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» объявил о назначении Мурада Мусаева новым главным тренером.

Контракт с 40-летним специалистом подписан до конца текущего сезона.

Накануне «быки» расторгли соглашение с Владимиром Ивичем.

Мусаев уже работал главным тренером «Краснодара» – с 2019 по 2020 год. Под его руководством команда дебютировала в Лиге чемпионов.

Последним местом работы Мусаева был азербайджанский «Сабах», который он покинул в начале февраля. При Мусаеве клуб выступал в квалификации Лиги конференций.

После 20 туров «Краснодар» занимает в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко.

Увольнение Ивича – катастрофа. У «Краснодара» нет оправданий

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98 комментариев
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Краснодарский Лэмпард.
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Клоуны
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Ответ trebyh
Краснодарский Лэмпард.
Сердце Краснодара, диспетчер Краснодара?)
+60
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Сомнительно, но ОКЭЙ
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Краснодар: просто здравствуй, просто как дела?
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Краснодар. Возвращение в болото: начало
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Верните Муслина!
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Удачи, Мурад. В любом случае.
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Ответ encaro_one
Команда совершенно другая уже.
А ему все равно знакомиться не надо))
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Шалимову и Кононову - приготовиться.
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Нормальный тренер никогда не пойдет Краснодар,теперь и будут тренировать ручные тренера Галицкого
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Мда. И стоило увольнять ради этого Ивича?
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Ответ Северный болельщик
Верните Муслина!
Верните Шапи и Игнатьева.
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где то встрепенулся Шалимов , а что , а почему бы и нет ? ))))))))))
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С базой, командой и руководством знакомится не надо)
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Всегда считал, что в Краснодаре самое адекватное руководство, наряду с Ростовом, похоже я ошибался
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Ответ 9черное
Почему не Гогниев?
Потомучто он Спартак
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+5
Следующий Кононов или можно сразу Шалимова 😃
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Ответ Клирик
С базой, командой и руководством знакомится не надо)
Команда совершенно другая уже.
+5
-1
+4
Ахахахахахахахахахахахахахах
+6
-2
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Ответ trav
Комментарий скрыт
Такого цирка там не было
+11
-7
+4
Круговорот физруков
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Я/мы Ивич
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Удачи Мураду! У него была симпатичная команда с которой он играл в ЛЧ!
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Алло, Мурад, на меня сегодня со странным взглядом посмотрел Кривцов, убери его с состава! - сказал Галицкий
+4
-2
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Ответ Imperor7
Какая-то глупость, если честно. Работаешь в клубе, всё получается, и тут по перво зовут летишь туда, откуда поперли. Наверное, денег хорошо положили, иначе не знаю...
Так Мусаева уволился из Сабаха в начале февраля и почти месяц он был без работы.
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+2
Предполагаю, что кто-то кого-то послал в пешее иначе это объяснить не возможно
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Ответ Алексей Мишин
Сомнительно, но ОКЭЙ
Не ту фразу вставил, там есть другая более подходящая)
+2
0
+2
Эпично
+2
0
+2
Ахахахахахах😅😅😅
+2
0
+2
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