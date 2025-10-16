Вратарь «Рубина» Ставер интересен саудовскому клубу из топ-5 (Metaratings)

Евгений Ставер заинтересовал ближневосточную команду.

Metaratings сообщает, что голкипер «Рубина» привлек внимание одного из клубов, идущих в первой пятерке в чемпионате Саудовской Аравии.

На данный момент в топ-5 входят «Аль-Наср» с Криштиану Роналду, «Аль-Кадисия» с Матео Ретеги, «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема, «Неом» с Александром Ляказеттом и «Аль-Таавун» с Мусой Барроу.