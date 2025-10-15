Мэр Бостона Ву о словах Трампа про перенос матчей ЧМ: «Мы живем в мире, где для драмы, контроля, для того, чтобы раздвинуть границы, звучат постоянные угрозы тем, кто не подчиняется»

Мэр Бостона отреагировала на слова Дональда Трампа о возможном переносе игр ЧМ.

«Большая часть этого закреплена в контрактах, так что ни один человек, даже если он сейчас живет в Белом доме, не может это отменить.

Мы живем в мире, где для драмы, для контроля, для того, чтобы раздвинуть границы, озвучиваются постоянные угрозы отдельным людям и сообществам, которые отказываются сдаваться и подчиняться основанной на ненависти повестке дня.

Мы продолжим быть собой, и это, к сожалению, значит, что мы будем фигурировать в разговоре таким образом, который нацеливается на ценности Бостона. Но мы будем стоять на своем до конца», – сказала Мишель Ву в подкасте Java with Jimmy.

Трамп пригрозил лишить Бостон матчей ЧМ-2026, если там «будет небезопасно»: «Я позвоню Инфантино, и он легко это сделает. Их мэр – умная, но радикально левая»